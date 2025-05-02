徐克獲頒烏迪內終身成就獎　梁家輝不遠千里趕來為老友頒獎

記者蕭采薇／綜合報導

導演徐克在第27屆烏迪內遠東國際電影節（Far East Film Festival）獲頒「金桑樹終身成就獎」（Golden Mulberry for Lifetime Achievement），影展藉此致敬他超過40年來對華語乃至世界電影的深遠貢獻，同時也擁有華語動作與奇幻類型的開創者與實驗者的地位。

▲徐克獲得金桑樹終身成就獎，梁家輝不遲千里趕來頒獎。（圖／烏迪內遠東國際電影節提供）

這是徐克首次親自出席烏迪內影展。他發表感謝詞時說感嘆的說：「這是我第一次來到27歲的烏迪內，我拍電影超過四十年了，在這裡仍感受到全新的發現與體驗。」並藉此祝福觀眾、創作者，以及影展的夥伴，永遠在電影裡有新的發現。

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此次得獎，是徐克繼上周日與施南生共同獲頒香港金像獎終身成就獎之後，七日內又獲頒一個終身成就獎。影展主席Sabrina Baracetti從十多年前便開始，每年向徐克發出邀請，這份終身成就獎的邀請始終未曾中斷。徐克回憶，自己第一次收到邀請，是在某年坎城影展宣傳《鐵三角》時，但每年皆因拍攝行程未能成行，直到今年終於踏上烏迪內，接著便折服於當地的觀影氛圍。

▲徐克獲得金桑樹終身成就獎。（圖／烏迪內遠東國際電影節提供）

在此次影展期間，影展也安排放映多部徐克經典作品，包括《青蛇》、《上海之夜》4K 修復版，以及他的最新力作《射鵰英雄傳：俠之大者》，呈現其導演生涯橫跨多種類型與風格的創作軌跡。徐克已經參與了《青蛇》的映前見面會以及《射鵰英雄傳：俠之大者》的映後見面會。工作人員對於電影的熱情，觀眾的熱衷程度，都讓徐克、梁家輝印象深刻。

徐克說，自己拍電影四十多年，今年才第一次來到這個「27歲」的烏迪內，他依然感受到「全新的發現與體驗」。談到這份「新發現」，他說：「希望創作者與觀眾都能共用電影帶來的美好發現。」這句話，道出了他至今仍堅持不斷拍電影的動力——電影，仍然可以帶來全新的體驗與感受，無論是對創作者而言，還是對觀眾。

▲徐克獲得金桑樹終身成就獎，梁家輝特地趕來頒獎。（圖／烏迪內遠東國際電影節提供）



他也強調，一部電影的成就，它從來都不是某一個人的努力，而是眾人合作的成果——包括幕前幕後的工作人員，當然，最關鍵的還是觀眾。

傳奇演員梁家輝擔任頒獎人，兩人友情深厚經常合作，亦是香港電影黃金年代的重要搭檔。他拿過多個影帝，又有多部作品享譽國際，是頒獎的不二人選。他此次是為了支持徐克專程飛來，梁家輝在臺上致詞時表示：「徐克先生不僅創作電影，更重新定義了電影。他的作品將銀幕化為奇幻之境，啟發了無數觀眾與電影人。」

▲徐克獲得金桑樹終身成就獎，梁家輝特地趕來頒獎。（圖／烏迪內遠東國際電影節提供）



而徐克在說致謝詞的時候，也可看到真性情的梁家輝頻頻拭淚。影展當晚放映《射鵰英雄傳：俠之大者》歐洲首映，結束時全場一千兩百多名觀眾起立鼓掌，歡呼聲與掌聲持續不斷。徐克與梁家輝均為現場氣氛動容。