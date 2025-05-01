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張棋惠喊話「網路力量能殺人」：不要加油添醋！　楊丞琳留言曝心情

記者蔡宜芳／綜合報導

女星張棋惠日前見好友楊丞琳陷入大頭症風波，公開發聲力挺。她昨（4月30日）也對此有感而發，在社群寫下長文，直言「你可以當吃瓜民眾，但是不要加油添醋」。

外送用▲▼張棋惠喊話：不要加油添醋！　楊丞琳留言曝心情。（圖／翻攝自Instagram／windienikki、rainie77）

▲張棋惠和楊丞琳同團出道，友情維持至今。（圖／翻攝自Instagram／windienikki、rainie77）

張棋惠指出，每個人都有各自的過去，無論是好的還是壞的，這些經歷都塑造了每個人的性格，「我們都沒資格批判別人，因為我們不是妳／你。」她也反問道：「你記得每個階段的你嗎？你記得不同階段傷害你的人嗎？妳記得每個階段讓你開心的人嗎？妳記得不同階段你想忘記的事情嗎？」

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張棋惠也談到了網路言論的影響力，她認為網路的力量可以「殺死人」，並指出言論自由可能被濫用。她分享自己面對惡意中傷的方式，通常會先判斷對方的言論是否激進，如果不是，她會用溫暖的方式回應並感謝對方，「因為我現在不是一個人，我既然要回覆留言，則是也要對我的女兒及老公負責，因為我代表他們。」

▲▼張棋惠喊話：不要加油添醋！　楊丞琳留言曝心情。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

▲張棋惠力挺楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

張棋惠強調，「沒有人喜歡被誤會」，因此她會為自己發聲，拒絕默默承受不實的指控。她也呼籲大家在網路上應保持理性，「有你的事，可以跟當事者處理；沒你的事，你可以當吃瓜民眾，但是不要加油添醋。」她強調，大家都是平凡的人，終有一天會離開地球，因此她珍惜自己的生活，努力讓人生越來越好，「我相信這世界有超多好棒的人們，也謝謝你們願意出來為對的事發聲。」

雖然張棋惠並未指明任何事，但她正在風口浪尖上的好友楊丞琳，似乎頗有感觸，楊丞琳也在留言區留下來一個舉雙手和愛心的符號，表達贊同。

▲▼張棋惠喊話：不要加油添醋！　楊丞琳留言曝心情。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

▲楊丞琳留言。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

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楊丞琳, Makiyo, 川島茉樹代, 張棋惠

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