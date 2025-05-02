飛香港提告陳建州「重返性騷酒店」　大牙曝卡關原因…兩度淚崩

記者黃庠棻／台北報導

女星大牙（周宜霈）2023年控訴被藝人黑人（陳建州）性騷，男方否認後以加重誹謗提告，最後她獲處分不起訴確定，由於案件發生在香港，她也遠赴當地報案提告，只不過目前進度卡關，她也在ETtoday的Podcast節目《我在案發現場》揭開了背後原因。

▲大牙先前飛到香港報案。（圖／翻攝自Facebook／大牙）

大牙在2023年控告陳建州在13年前，於香港出外景時要求進入她的房間，不僅多次出言騷擾，還強行擁抱只有穿著浴袍的她，事後她因為擔心被冷凍、工作受影響而選擇吞忍，一直到METOO運動後，才勇敢講出這一段經歷，沒想到卻遭到男方求償千萬，幸好最後獲處分不起訴。

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▲大牙先前飛到香港報案。（圖／翻攝自Facebook／大牙）

而大牙在發出控訴文章前，有先打電話告知母親「明天會有我的新聞」，但當時不敢告訴家人真相，她跟媽媽說「如果有人問，妳都不要回，如果一直被問，只要說『我女兒很勇敢，她在做對的事情』」在講到父母時，她忍不住當場哽咽，淚灑錄影現場。

▲大牙提到父母忍不住淚崩。（圖／翻攝自Facebook／大牙）

事實上，大牙在發出文章並遭黑人提告後，便有求助律師幫忙，當時對方建議她到香港報案、提告，於是她便聽從建議，帶著一名證人到香港提出告訴，她回憶道「我去做了6個小時的筆錄，他們很重視這件事，告訴我『香港的判決是沒有期限的，也沒有過了追訴期這種事』」讓她感到相當安心。

▲大牙先前飛到香港報案。（圖／翻攝自Facebook／大牙）

不僅如此，大牙也感受到香港對於性騷擾案件的重視，警局特地安排了女性巡佐帶她到案發的酒店，詢問她「確定是這家飯店嗎」，她點了點頭回應。只不過，目前香港的報案卻無消無息、沒有進展，大牙表示「只要行為人（陳建州）沒有去香港，這個案件就會一直擱置」。

▲大牙先前飛到香港報案。（圖／翻攝自Facebook／大牙）

對此，大牙坦言香港報案的部分，自己能力所及都已經做了，但是行為人（陳建州）不入境香港，這個案件就會一直停滯。此外，大牙也表示雖然勇敢發聲指控男方，但自己的身心靈都受到影響，除了講到父母時哽咽，在談到求助身心科，被醫生一句「妳是善良的人，謝謝妳」安慰，又忍不住落淚，在錄影現場兩度哭泣，讓主持人也相當心疼。