穩定交往女友秀英13年！　鄭敬淏「左手無名指出現戒指」：這是我私人的～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星鄭敬淏因主演《機智醫生生活》打開高知名度，他戲外有正牌女友秀英，兩人於2012年認愛後，至今穩定交往13年。近日，他左手無名指突然出現一枚戒指，並在訪談間大方承認「這是我的個人戒指」，被猜測是與女友秀英的對戒，引發一陣討論兩人是否好事近了，掀起熱烈話題。

▲鄭敬淏為了宣傳新戲登上網路節目。（圖／翻攝自《現在白智娟》YouTube）



鄭敬淏即將透過新劇《勞務師盧武鎮》回歸，他4月底登上談話性網路節目《現在白智娟》宣傳，聊起不久前客串《機智住院醫生生活》的戲份，左手戴的婚戒引起劇迷瘋猜「金雋婠跟翊純終於要結婚了嗎？」他親自解答：「這就是導演申沅昊跟編劇李祐汀可怕的地方，是不是結婚了？跟誰結婚？讓大家很好奇。」他沒說破劇情，交由劇迷自行想像。

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▲▼鄭敬淏日前客串《機智住院醫生生活》左手無名指出現戒指，掀起話題討論。（圖／翻攝自《現在白智娟》YouTube）



巧的是，鄭敬淏當天出演節目時，也被發現左手無名指戴有戒指，被前輩白智娟問及「這是《機智住院醫生生活》裡客串的那枚戒指嗎？」他搖搖頭並大方解釋：「這是我私人的個人戒指。」戒指戴在左手又是無名指，他與女友秀英穩定交往13年，如今手上出現戒指，立刻讓網友聯想到秀英。

▲▼鄭敬淏左手無名指出現戒指，引起粉絲猜測是跟秀英的情侶對戒。（圖／翻攝自《現在白智娟》YouTube）



鄭敬淏與秀英穩定交往13年，2024年更曾穿著印有秀英頭像的T恤，前往東京助陣女友日本出道單曲〈Unstoppable〉的粉絲活動，由於他在全場超搶眼，秒登上各大社群網站瘋傳，當時引起極大話題討論度，令粉絲哭笑不得。