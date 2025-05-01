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涉案保母兒稱「剴剴會罵5字經」　吳鳳妻怒批證詞荒謬：是多惡劣？

記者蔡宜芳／綜合報導

全台關注的虐童致死案「剴剴案」於4月30日進入第6天審理，涉案在押保母劉彩萱戲劇性改口全部認罪，但其胞妹劉若琳仍否認犯行。對此，男星吳鳳的妻子Rynne，1日公開在社群發文，憤怒譴責涉案保母，也質疑其家屬證詞是為了減刑。

▲剴剴案涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）今（30日）出庭突然全部認罪，和同案在押的妹妹劉若琳（灰色連帽衣）開完庭還押，場外仍有聲援剴剴的網路媽媽群成員，在夜色中舉牌怒吼。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）突然全部認罪。（圖／記者黃哲民攝）

Rynne指出，涉案保母的家人為了幫助加害者減刑，竟然聲稱聽過年僅1歲多的剴剴罵五字經，「1歲多的小孩，不僅還不太會說話，就算會說話，也都是模仿照顧者發音！」對於這樣的證詞，Rynne也質疑說：「這樣的證詞是要證明什喔？證明他們常常對剴剴罵五字經嗎？證明剴剴不僅身體受到折磨，心理也是嗎？這到底是多惡劣的人才會做出這樣的事？」

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▲▼保母兒稱「剴剴會罵5字經」吳鳳妻怒批：是多惡劣？（圖／翻攝自Facebook／Rifat & Rynne 的鳳花雪月）

▲Rynne和吳鳳育有兩個孩子。（圖／翻攝自Facebook／Rifat & Rynne 的鳳花雪月）

Rynne表示，每次看到相關新聞，她都感到難過和憤怒，她不解為何在整個事件的過程中，竟然沒有人能夠發現問題所在，「如果社福單位、社工能盡責一些，這個小生命也許就有機會再獲得善待！」Rynne透露，自己大學時期曾就讀相關科系，深知這個行業的辛苦，也了解許多人帶著熱誠在工作，但她感慨地表示，這次事件中她卻未看到負責任的社工，為此感到非常氣憤和難過。

Rynne認為，雖然如今說什麼也無法挽回剴剴的生命，但她呼籲對於那些毫無人性的虐童者應該施以重刑，「這些社會的怒吼，應該被所有的人看到！」她的貼文也引來許多網友表示贊同。

▲▼保母兒稱「剴剴會罵5字經」吳鳳妻怒批：是多惡劣？（圖／翻攝自Facebook／Rifat & Rynne 的鳳花雪月）

▲Rynne發文。（圖／翻攝自Facebook／Rifat & Rynne 的鳳花雪月）

此前，涉案保母劉彩萱的兒子王男稱，初次見到剴剴時，母親要剴剴叫他哥哥，但剴剴開口就說「X你娘OO」、說了兩遍，他聽了很震驚，並告訴母親這孩子狀況不對、帶不動，力勸母親向社工反映，快把剴剴送回去。

王男說母親覺得剴剴蠻可憐、已換好幾手保母，很難立刻再換人，就先繼續帶著。王男自稱工作忙碌，半夜下班到家就回房休息、家人不常聊天，他很少遇見剴剴，但幾次看過剴剴在客廳玩玩具、跟另一位同時托育幼童互動，不像被罰站，剴剴也有穿衣服。

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剴剴案, 保母虐童, 吳鳳, Rynne

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