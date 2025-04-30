獨家／MAKIYO再爆楊丞琳曾哈日　過去交往過阿BEN「帶給我們看」

記者葉文正／台北報導

Makiyo（川島茉樹代）日前上薔薔Podcast節目爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，更承認就是楊丞琳，對此楊丞琳也做出反擊：「此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」工作室更表示，將保留採取法律手段追究相關責任人法律責任的權利。不過今天Makiyo提到此事，忍不住表示：「認識她這麼多年了，走紅後的確就沒聯絡，我不在乎，但那時吃喝玩樂錢的確都是我們出。」

▲楊丞琳與MAKIYO的交情不復以往。（圖／翻攝自Facebook／楊丞琳 Rainie Yang、Makiyo new 川島茉樹代）

回憶當年，Makiyo表示，「當時是因為參加年代體育台《健康美少女》時認識的，還記得是黃子佼跟卜學亮主持，她(楊丞琳)是自己報名參加，後來就跟黃小柔他們出道了，我則是公司要我去參賽，但後面階段我先退出，亞明哥要我去出片了。」

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▲Makiyo過往在《康熙來了》 片段被翻出。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

Makiyo也說：「當時她的確三天兩頭來找我，我們會一起去吃飯跟唱歌，錢當然是我們付，因當時她的經濟情況比較不好，我沒有被她請過任何一餐，後來她因唱《曖昧》走紅，我也傳訊息恭喜她，但在她走紅前，的確都是她主動來找我，那時她比較哈日，她交男友，也都會帶來給我們看，還記得當時她是跟阿BEN(白吉勝)在一起。」

▲兩人隔空交火。（圖／資料照片）

Makiyo也說：「她這麼沒禮貌到被我媽罵到，一定真的啊，他們認識的楊小姐有比我久嗎？還說他們了解她，也是蠻瞎的，何況來罵也沒有用啊，他們不認識楊小姐來我家的年代。」

Makiyo也不爽表示：「那些出來挺她的，包括潘瑋柏、王心凌等，當時出道了嗎？他們知道真實情況嗎？不知道就別去亂講，我是不會在乎她紅了不再聯絡我，就這樣，我不會去蹭。」

昨日楊丞琳工作室也發表聲明：「相關言論系個別人士惡意捏造、歪曲事實，無端指責與攻擊，屬於惡意造謠行為，嚴重損害楊丞琳女士名譽。楊丞琳女士始終秉持真誠態度對待工作與朋友，從未有任何違背公序良俗或傷害他人之舉。」完全否認有發生過這些事。