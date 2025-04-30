蔡淑臻穩交1年…被小12歲男友下封口令　拍親密戲讚莫子儀：幹得好

記者黃庠棻／台北報導

影集《喝酒吧！笨蛋》由金鐘獎迷你劇集最佳導演獎、戲劇節目編劇獎雙料得主樓一安執導，集結莫子儀、蔡淑臻、楊貴媚、鄭志偉、陳家逵、宋偉恩、王渝萱、李霈瑜、黃姵嘉、童毅軍等堅強卡司。今（30）日莫子儀、蔡淑臻出席媒體茶敘，分享拍戲時的趣事。

▲莫子儀、蔡淑臻出席《喝酒吧！笨蛋》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

莫子儀、蔡淑臻今（30）日出席《喝酒吧！笨蛋》媒體茶敘，前者在劇中飾演獲得國際調酒大賽冠軍的調酒師阿榮，後來因為失去嗅覺跌入人生谷底；後者則是男方的調酒啟蒙恩師Ivy，雙方關係超越師徒，更像靈魂相惜的知己，劇中也有不少親密戲。

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▲莫子儀、蔡淑臻出席《喝酒吧！笨蛋》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

談到親密戲拍攝過程，蔡淑臻笑說「其實更像在拍動作片」，狂讚莫子儀對於激情戲很熟練，直呼「不愧是拍過很多激情戲的人，果然是老手」，透露雙方才排練過一次就直接拍攝，不過她並沒有當場稱讚男方，說道「當場說『幹得好』也太尷尬」。

▲蔡淑臻大讚莫子儀親密戲專業。（圖／記者黃克翔攝）

戲外，蔡淑臻2024年11月被拍到與圈外男友穩定交往中，兩人年紀相差12歲，先前採訪的時候透露目前交往1年多「走一步算一步」，還分享教對方折衣服的情趣，今（30）日又被問到男友的近況，她害羞認了被下封口令，對方不希望她過多談論感情的議題，笑說「不要再講折衣服了啦，我好痛苦」。

▲蔡淑臻被男友下封口令。（圖／記者黃克翔攝）

而莫子儀睽違7年再度演出台劇，透露自己20幾歲時曾有一段荒唐歲月，為了跟朋友拼酒，一次喝下二鍋頭、啤酒、紅酒、高粱酒等，有一次喝到吐，吐了又繼續喝，意外導致食道灼傷，便從此滴酒不沾，為了這部戲才又重新認識酒精，更因此被酒精療癒。

▲莫子儀分享年輕時期喝酒的經歷 。（圖／記者黃克翔攝）



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