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串流收視週榜／《破地獄》《新幹線驚爆倒數》4強片一上架登冠軍

記者陳芊秀／綜合報導

台灣近期串流平台上線不少新片，有來自串流平台重金打造，也有創下票房佳績的人氣電影，還有票房與電影大獎雙收的神片，同時期上線都各自創下冠軍佳績。《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行，而其中4部電影話題度破表，上線後吸引大批觀眾追看。

Disney+／《破‧地獄》金獎票房神作

▲▼《破地獄》《無憂渡》。（圖／翻攝自臉書）

▲香港票房神作《破地獄》在Disney+上架。（圖／翻攝自臉書）

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《破‧地獄》是香港近年的票房神片之一。電影以香港殯葬業為主題，描述疫情期間，婚禮策畫師被迫改行成為喪禮經紀人，與喃嘸師傅理念不合頻起衝突，在經歷多場逝者葬禮，見到師傅對生命禮儀的專注，逐漸改變對殯儀業與生命的態度。該片由黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康等人主演，製作預算4000萬港幣，2024年香港上映創下1.6億港幣票房紀錄，在台灣票房突破2000萬台幣，並且在第43屆香港電影金像獎有18項提名，最後獲得最佳編劇、最佳原創音樂、最佳原創歌曲，衛詩雅奪最佳女主角、朱栢康奪最佳男配角，據統計網站「Flixpatrol」公開排行，目前是Disney+平台收視第一。

friDay影音／羅PD韓綜《地娛室3》來了

▲▼friDay影音收視週榜（4/21-4/27）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（4/21-4/27）。（圖／friDay影音提供）

韓國金牌綜藝製作人羅暎錫被封為「撐起韓綜半邊天的男人」，成功推出《兩天一夜》、《新西遊記》、《一日三餐》、《尹食堂》等節目，被暱稱為「羅PD」。他製作的《Biong Biong地球娛樂室》第3季於4月26日剛開播，隨即登上平台收視冠軍。

Hami Video／滿島光《LAST MILE：全面引爆》

▲▼Hami Video收視週榜（4/21-4/27）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（4/21-4/27）。（圖／Hami Video提供）

《LAST MILE：全面引爆》是日本名編劇野木亞紀子的電影新作，而且故事世界串連她筆下兩大神劇《法醫女王》和《MIU404》，等於3作品的角色在片中相繼登場，因此被網友暱稱「野木宇宙」。電影以物流業為故事舞台，描述黑色星期五前夕，美國最大購物網站的日本分公司所送出的包裹，卻陸續發生爆炸事件，滿島光飾演物流中心負責人，與岡田將生飾演的物流中心經理面臨不可解的爆炸案，同時警方也動員調查，包括綾野剛、星野源、石原聰美、井浦新、松重豐等人都相繼出現，令追劇觀眾期待不已，電影在日本票房突破59.6億，全台票房突破千萬，4月25日一上架平台就直接空降冠軍。

▲▼串流收視週榜（4/21-4/27）。（圖／翻攝自Flixpatrol、X）

▲《LAST MILE：全面引爆》由滿島光、岡田將生主演。（圖／翻攝自X）

iQIYI／《無憂渡》完結陸網炸了

▲▼iQIYI收視週榜（4/21-4/27）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（4/21-4/27）。（圖／iQIYI提供）

《無憂渡》近日播出大結局，而故事最後的收尾再度引發陸網解讀「oe（開放式結局）」、「be（悲劇結局）」的討論，編劇趙娜更為此親上火線回應。該劇由林玉芬執導，過去導演執導過《步步驚心》、《三生三世十里桃花》等夯劇，這次《無憂渡》找來任嘉倫搭檔宋祖兒，兩人CP感加上挑戰電視尺度的懸疑奇幻情節，成為4月陸劇黑馬。網友更紛紛期盼男女主角二搭、《無憂渡》拍第二季等，話題持續高漲。

▲▼《破地獄》《無憂渡》。（圖／翻攝自臉書）

▲《無憂渡》結局陸網討論到炸了。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／《新聞主播》永野芽郁戲份真的變少

▲▼KKTV收視週榜（4/21-4/27）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（4/21-4/27）。（圖／KKTV提供）

阿部寬主演的《新聞主播》播至第3集話題不斷，且觀眾發現，劇情每集都令人聯想到曾轟動社會的真實事件，討論度激增。最新第3集由於女主角永野芽郁捲入劈腿不倫疑雲，網友發現她的登場時間似乎減少，同時第3集找來已經11年沒有在電視頻道露臉的能年玲奈（Non）客串，關注度破表，最新一週也持續是平台收視第一。而收視第二是NHK晨間劇《紅豆麵包》，第三名是北川景子新劇《從奪走你的那天起》，前三名都是4月強作。

▲▼串流收視週榜（4/21-4/27）。（圖／翻攝自Flixpatrol、X）

▲《新聞主播》第3集永野芽郁戲份受關注。（圖／翻攝自X）

LINE TV／《度華年》3舊劇力戰

▲▼LINE TV收視週榜（4/21-4/27）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（4/21-4/27）。（圖／LINE TV提供）

《度華年》以公主駙馬重生為故事主題，由趙今麥、張凌赫搭檔演破鏡重圓的夫妻，是少數的「多人重生+朝廷權謀」故事。劇集2024年播出時大受歡迎，相隔近1年在LINE TV上架，收視已經兩週霸榜第一。另外憑《難哄》爆紅的章若楠所演出的偶像劇《你也有今天》已經霸榜多時，最新入榜的《鳳囚凰》是2018年的舊陸劇，3部作品各有看點，在熱門前10名收視榜表現強眼。

MyVideo／劉德華《危機航線》

▲▼MyVideo收視週榜（4/21-4/27）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（4/21-4/27）。（圖／MyVideo提供）

大陸與香港合作的動作片《危機航線》由劉德華監製主演，被稱為「中國首部空中犯罪電影」。他在片中飾演航空國際安保專家，片中單挑劫機暴徒，在台灣4月底直接上架串流平台，成為最新一週收視冠軍大片，擠下宋承憲限制級電影《窺鏡》。

▲▼MyVideo收視週榜（4/21-4/27）。（圖／MyVideo提供）

▲《危機航線》由劉德華監製主演。（圖／MyVideo提供）

Netflix／日片《新幹線驚爆倒數》飆全球第2

▲▼串流收視週榜（4/21-4/27）。（圖／翻攝自Flixpatrol、X）

▲《新幹線驚爆倒數》描述新幹線被放置炸彈的故事。（圖／翻攝自X）

日片《新幹線驚爆倒數》由Netflix出資拍攝，23日在全球150個國家地區上線，除了衝上台灣電影熱門冠軍，也是全球非英語電影榜第2名，是日片在全球串流少有的好成績。該片描述新幹線「隼60號」被放置炸彈，只要時速低於100公里便會爆炸，列車從此無法停下，只能前行，車上的乘客與工作人員也逐漸失控。該片由樋口真嗣執導、草彅剛主演，且全片獲得JR東日本協助拍攝，劇情緊湊刺激，而上線後台灣影迷評價有好有壞，成為近期討論度高的日片。

▲▼串流收視週榜（4/21-4/27）。（圖／翻攝自Flixpatrol、X）

▲Netfllix台灣電影熱門前10名（4/21-4/27）。（圖／翻攝自Netflix）

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