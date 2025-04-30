交往一個月婚頭！48歲劉曉憶證實「明年結婚」　嘟嘴貼臉放閃男友

記者黃庠棻／台北報導

48歲女星劉曉憶出道至今30年，演出過多部戲劇，包含《飛龍在天》、《甘味人生》、《炮仔聲》，近期在《願望》中也有亮眼演出，而她兩次透過手術減重成功，現在愛情、事業兩得意，也傳出「婚頭」，希望與交往一個月的男友閃婚，對此她也透過經紀人回應。

▲劉曉憶與男友交往一個月「婚頭」。（圖／翻攝自Instagram／judyliu6677）

劉曉憶今（30）日被週刊爆料，與年紀相仿的餐飲業老闆Jay陷入熱戀，目前交往才一個多月，就已經有想要定下來的心。對此，劉曉憶的經紀人低調回應《ETtoday星光雲》，證實「明年結婚」的喜訊，不過結婚細節都要等現在的工作完成後才能繼續規劃。

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▲劉曉憶與男友交往一個月「婚頭」。（圖／翻攝自Instagram／judyliu6677）

不僅如此，劉曉憶的經紀人也透露自己不太會過問藝人的私生活，僅知道雙方是透過美甲師認識，對方男友Jay在大稻埕開設露天餐廳，不過交往的細節就不得而知，僅表示「確實往結婚方向在走」。

▲劉曉憶與男友交往一個月「婚頭」。（圖／翻攝自Instagram／judyliu6677）



事實上，劉曉憶跟男友Jay在一起之後，便高調曬恩愛，在Instagram上大方曬出臉貼臉的甜蜜自拍，還hashtag「黏TT」、「笑咪咪」、「甜蜜蜜」等關鍵字，洋溢幸福的粉紅泡泡。