王心凌挺楊丞琳「罕見發聲開戰」：是誰狀況外！　6藝人聲援幫反擊

記者田暐瑋／綜合報導

女星Makiyo在薔薔的Podcast點名「昔日好友」楊丞琳在成名後不再認人，楊丞琳透過經紀公司迅速發聲明反擊，稱此為「惡意造謠行為，純屬子虛烏有」，雙方一來一往引發議論。楊的好友黃小柔、張棋惠、潘瑋柏、陳妍希等人出面聲援，連一向低調的王心凌都出面力挺：「這世界是誰狀況外？」

楊丞琳被Makiyo指控後，透過經紀公司迅速發聲明反擊，並表示保留法律追訴權利，演藝圈閨蜜紛紛表態支持楊丞琳，王心凌在IG限時動態用兩人合唱的歌曲〈女孩們〉表態，並附上文字：「女孩們加油！為何你要加油？這世界是誰狀況外？」直接標註楊丞琳，用實際行動力挺。

▲王心凌力挺楊丞琳。（圖／翻攝自IG）



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不只如此，潘瑋柏也公開發文力挺好友楊丞琳：「20幾年沒感覺你紅（變）過，我們懂你啦。」張棋惠也說：「認識丞琳26年，她的為人，她的溫暖，懂她的人都會懂，說真的，我們也不需要為她證明什麼。」連陳妍希、黃小柔、吳青峰都發聲應援。

▲王心凌力挺楊丞琳。（圖／翻攝自IG）



Makiyo日前提到，Ma媽曾視楊丞琳為「半個女兒」，常常請吃飯並給予溫暖，但楊丞琳爆紅後，卻假裝不認識，一番言論引發議論，楊丞琳本人則低調留言：「希望謠言止於智者，謝謝。」Makiyo似乎不願深陷其中，僅表示：「這是媽媽親身經歷的故事啦，也希望她一切都好，我其實很想她的。」