六月「上身僅穿黑bra」對鏡火辣自拍！　洩49歲逆齡身材

記者顧齊祐／綜合報導

女星六月（蔡君茹）與丈夫李易在2024年底成功化解婚姻危機，兩人決心共同努力維持婚姻，保住13年的感情。近日六月也開始專注於身材保養上，並在社群媒體分享了一張大尺度自拍照，展示了瘦身後的驚人身材，讓粉絲讚嘆她49歲的逆齡魅力。

▲六月近日專注於身材保養。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



今（29）日，六月在Instagram限時動態中曬出一張自拍美照。照片中，她將頭髮綁成包包頭，上身僅穿著一件黑色內衣，展露纖細手臂與蠻腰，大方秀出姣好身材，下身則搭配牛仔長褲，站在浴室內對鏡自拍，畫面相當吸睛。

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▲六月上身僅穿黑色內衣，大方秀出好身材。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



六月配上文字說道「終於瘦下來了，猜猜接了什麼工作，但還要一段路要努力，飲控真的很累但值得，感謝經紀人一直督促」，透露瘦身的辛苦歷程，也暗示近期接了新工作，令粉絲相當期待。

▲六月表示「飲控真的很累但值得」。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



六月和李易結婚近14年，女方在2024年被爆出色聊小20歲的鮮肉滑雪教練，事後她認錯並向老公道歉，原本計劃在去年底發布離婚聲明，最終雙方決定共同努力維持婚姻，消息曝光後引發外界關注。今年以來夫妻倆努力重修舊好，不時會在社群網站上大方互動、放閃。

▲六月和李易重修舊好。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI）