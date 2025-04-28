梧桐妹「罕同框鍾麗緹二女兒」！星二代站一排…網激讚：正到說不出話

記者潘慧中／綜合報導

19歲星二代梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，不時會在網路上和粉絲互動。近日格外引起討論的是，她難得在一場活動上同框鍾麗緹的二女兒張思捷，兩人的高顏值備受讚美，她也被釣出來回覆了。

▲鍾麗緹的二女兒（右三）意外和梧桐妹（右一）同框。（圖／翻攝自Instagram／smfksmfk）



梧桐妹當天在上海出席活動時，身穿黑色上衣，短版中空剪裁秀出纖細腰身，下半身搭配激短褲和長靴，襯托出穠纖合度的美腿線條，展現與媽媽賈靜雯一樣的自信風采。

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▲梧桐妹謝謝網友的稱讚。（圖／翻攝自Threads／angelsun619）



鍾麗緹的三個女兒則是全員出席活動，27歲的混血大女兒張敏鈞是她和第一任比利時丈夫所生，當天穿著細肩帶背心現身，笑容十分燦爛迷人。17歲的二女兒張思捷、15歲小女兒張凱琳則是她和第二任老公所生。

▲▼鍾麗緹的三個女兒最近一起出席活動。（圖／翻攝自Instagram／yasmineross_）



張思捷當天穿著黑色長袖上衣現身，搭配超短裙露出修長美腿。張凱琳則是以白色上衣、深色長褲出席，雖然全身包緊緊，但依然展現出纖細曲線。

▲鍾麗緹的三個女兒都有高顏值。（圖／翻攝自Instagram／yasmineross_）



其中一張梧桐妹同框張思捷的照片，更是引起網友直誇「正到我說不出話」，梧桐妹在Threads看到後，則附上3個淚眼的表情符號回覆了，「謝謝。」