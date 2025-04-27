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香港金像獎／女星紅毯深U炸出「深邃事業線」　邪惡視角被看光！

記者黃庠棻／台北報導

第43屆香港金像獎在今（27）日舉行，入圍的電影包含《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》、《我談的那場戀愛》、《爸爸》 ，其中《破·地獄》入圍18項大獎堪稱最大贏家，稍早紅毯已於4點半舉行，典禮將在7點半開始，吸引許多影迷關注。

▲《爸爸》團隊登上香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自香港金像獎IG）

▲《爸爸》團隊登上香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自香港金像獎IG）

▲《爸爸》團隊登上香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自香港金像獎IG）

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劉青雲主演的電影《爸爸》在台上映後，引起許多觀眾熱議，也入圍第43屆香港金像獎多項大獎，他第四度入圍影帝寶座，在片中飾演他老婆「胡金燕」的47歲女星谷祖琳也入圍了最佳女配角的獎項，兩人稍早一同走上紅毯，吸引現場影迷尖叫。

▲《爸爸》團隊登上香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自香港金像獎IG）

▲劉青雲登上香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自香港金像獎IG）

47歲女星谷祖琳穿著一襲黑色禮服現身，尤其是胸前深U剪裁，大方露出雪白的北半球，深邃的事業線呼之欲出，加上下半身合身的裙擺，盡顯出她凹凸有致的身材，讓不少網友直呼「太辣了」、「這身材看不出47歲」。

▲《爸爸》團隊登上香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自香港金像獎IG）

▲谷祖琳的紅毯造型相當吸睛。（圖／翻攝自香港金像獎IG）

事實上，谷祖琳之前為第43屆香港金像獎拍攝形象照時，就不吝嗇露出姣好身材，與丈夫在2010年結婚，婚後育有兩個女兒，每次現身火辣身材都讓人不敢相信她已經是兩個小孩的媽。而她出道多年，跨足電視、電影圈，也曾以歌手身份發行專輯，此前她已經以《爸爸》獲得2024年度香港電影導演會年度大獎最佳女配角獎項，有望再以該角色獲得人生第一座香港金像獎。

▲《爸爸》團隊登上香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自香港金像獎IG）

▲谷祖琳憑藉《爸爸》入圍最佳女配角獎。（圖／翻攝自香港金像獎IG）

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爸爸, 谷祖琳, 劉青雲

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