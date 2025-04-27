台灣限定！SJ東海超猛逆應援⋯「分身」韋禮安來了　歌迷當場哭出來

記者吳睿慈／桃園報導

人氣男星東海隸屬於團體SUPER JUNIOR，迎接出道20週年，他26、27日兩天在桃園舉辦見面會，穿著粉色系上衣、吊帶褲，洋溢著青春氣息，唱著SJ-M的中文歌〈Me〉開場活動，他用中文打招呼「大家好，我是誰呀？」馬上炒熱氣氛，台下尖叫著「東海」。有趣的是，他繼續喊：「大家開心嗎？」粉絲回應超熱情。

東海27日迎來見面會第二天，他甫開場就破哏，「今天也為了你們，我準備特別的應援活動，你們有應援嗎？沒事沒事，我有，所以你們沒有沒關係，我有3個應援」，全程幾乎用中文跟粉絲對話，雖然偶爾文法顛倒，但大致能懂意思，他露出驕傲表情笑說：「我的中文很好對吧，有時候我YouTuber直播的時候，我的中文好嗎？」全場笑出來。

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▲東海連續兩天在桃園舉辦見面會。（圖／網銀國際影視提供）



主動暴雷有3個應援，於是東海開始配合樂手隨性唱歌，更坐上鼓手的位置，他笑說：「這就是3個應援。」結束樂隊演奏環節後，他調皮地要求歌迷：「我也要應援，在台北101建築上有無人機空拍，然後在我住的飯店旁邊放煙火給我看，我就會被飯店的人趕出去，到時候請大家貢獻一個房間給我，謝謝。」東海突然用中文撩妹：「給我一個房間，我沒有家在台灣，可以嗎？」

一連獻唱5首歌，東海所準備的真正驚喜應援到場，韋禮安曾被粉絲認為某些角度與東海相似，他同樣穿著牛仔装宛如「分身」，突然從右側舞台現身，兩人首唱新歌〈最好的朋友〉，台灣限定版歌單，令歌迷又驚又喜，台下更觀眾當場哭出來，東海指著該名粉絲說：「她們現在在哭，因為歌太好了。」

▲▼東海真的把韋禮安叫到見面會現場，台下有歌迷感動到哭了。（圖／讀者提供）



韋禮安致謝東海給他上台的機會，並流利說明〈最好的朋友〉含義，東海則幽默虧他：「你中文很好，你不用翻譯對嗎？」兩人錄製歌曲時，韋禮安特地飛韓，當時東海告訴他「有任何發音問題都可以跟我說」，原預計錄3小時，但兩人為了成品的完美度，最後花了5、6小時才錄完，東海致謝：「我更感謝，他把這麼好的歌曲當作禮物送我，我能參與這首歌很榮幸，以後如果還有好的機會，也希望再跟韋禮安一起合作新的歌曲，共同製作更好的歌。」

韋禮安作為特別嘉賓現身，還附送一首〈女孩〉送給歌迷，東海意猶未盡、哼著歌再度出場：「大家有開心嗎？我就說吧，我有準備應援驚喜。」全場相當驚喜。