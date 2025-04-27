永野芽郁捲不倫疑雲「IG湧8000留言」！日記者批公司應對：讓爭議延燒

記者黃皓瑋／綜合報導

25歲的日本女星永野芽郁，23日遭爆出不倫已婚男星田中圭，並被質疑劈腿韓星金武俊（김무준），雖然3人的經紀公司各自否認，仍引發熱議。其中，永野芽郁在事發後並未關閉社群留言區，隨著事件延燒，目前最新貼文已累積逼近8000則留言，而經紀公司的應對，也遭質疑恐會讓爭議燒不停。

▲永野芽郁捲入與田中圭的不倫疑雲。（圖／翻攝自IG／mei_nagano0924official）



翻開永野芽郁的IG頁面，會發現過往貼文的留言數，絕大多數都在2000則以內，但自緋聞爆出後，在她13日所更新的最後1則貼文中，已經湧入了逼近8000則留言，當中有大批網友紛紛提出質疑，或對不倫疑雲表達意見。

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永野芽郁的經紀公司日前發出聲明，否認她與田中圭的不倫爆料，並表示對於可能引起誤會的行為，公司已嚴正告知她須深刻自覺，然而據外媒《FLASH》報導，1位日本娛樂記者直言，這樣的應對方式有如「火上加油」。這名記者表示，比起坦誠相告然後暫停演藝活動，公司目前所採取的堅決否認、照常活動的態度，更容易讓爭議持續延燒，也直言公司的應對方法「很糟糕」。

▲永野芽郁透過公司否認爆料。（圖／翻攝自IG／mei_nagano0924official）



永野芽郁與田中圭18日被捕捉到一起去居酒屋、酒吧，接著又到女方家過夜。隔天田中圭離開時被追問關係，他表示雙方僅是前後輩，沒有男女關係，並解釋「是我喝太醉了她照顧我」。田中圭的經紀公司則回應：「如本人所說，我們希望相信他『並無不倫』的說法。」