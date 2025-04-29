小孟老師／4月29日星座運勢　天蠍座賺錢滾滾來

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：盡量和顏悅色
感情：心動不如行動
財運：用對方法砍價
幸運色：桃木色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：更加低調投入
感情：心急會招失敗
財運：切忌投機心態
幸運色：柳橙色
貴人：天秤
小人：牡羊
工作：心中掛礙太多
感情：多約出來見面
財運：可買彩券小玩
幸運色：天空色
貴人：獅子
小人：雙魚
【土象星座】
工作：多以借力使力
感情：勇於跨越阻礙
財運：分散投資風險
幸運色：西柚色
貴人：雙子
小人：處女
工作：調適新的步調
感情：拌嘴來自在乎
財運：跟隨大局趨勢
幸運色：米白色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：迎接全新機會
感情：結交靈魂伴侶
財運：以不變應萬變
幸運色：粉紫色
貴人：天蠍
小人：獅子
【水象星座】
工作：工作不再單調
感情：慎防口不擇言
財運：財運水平增加
幸運色：淺黃色
貴人：射手
小人：天秤
工作：靈感源自生活
感情：把握相處時光
財運：順利用錢滾錢
幸運色：色
貴人：水瓶
小人：射手
工作：適當勞役結合
感情：桃花運勢大增
財運：了解再做交易
幸運色：深褐色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【火象星座】
工作：陷入自我侷限
感情：不必理會氣話
財運：錢財來自貴人
幸運色：粉紫色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：進入突發狀況
感情：終結冷戰和好
財運：調整理財觀念
幸運色：寶藍色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
工作：工作找尋樂趣
感情：智慧化解爭執
財運：多加了解商品
幸運色：灰紫色
貴人：魔羯
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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