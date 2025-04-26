ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾被酸「紅不過三年」小胖林育羣回來了！　紅到日本還不夠...現況更狂

記者蔡琛儀／台北報導

出道15週年的「小胖」林育羣今（26日）在台北國際會議中心開唱，一開場就帶來〈I will always love you〉、〈未來的地一站〉、〈人海中遇見你〉，讓全場觀眾全沈醉在他的美聲，台下有人對他告白「小胖你好棒」，沒想到他聽成「小胖你好胖」，瞬間讓全場噴笑。

▲小胖林育羣演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲小胖林育羣出道15年首開個人大型演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

39歲的林育羣當年曾是王心凌的舞者，後來因美聲備受注，他感性說：「以前被說：『是不是只會唱那首歌？』被質疑我運氣好、紅不過三年，所以剛出道很常在證明自己會唱歌。」如今林育羣也默默在歌手這行耕耘了15年，而這次演出也是他出道以來的首場大型售票演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林育羣演出前受訪談到近況，表示近年都有接到一些日本演出邀約，還有上日本節目、到台北大巨蛋職棒賽事演唱，甚至事業版圖拓展到東南亞、英語系國家，非常感謝廠商照顧，更為了這次演唱會，推掉五場演出，相當用心。

▲小胖林育羣演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林育羣以美聲著稱，還紅到日本。（圖／記者林敬旻攝）

出道15年，小胖卻自曝沒有買房、投資，錢都花在自己身上，包括做音樂、上課進修，也因為和家人同住，他把收入一部分拿出來做家用。

▲小胖林育羣演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林育羣透露近年事業版圖已經擴展至東南亞、英語系國家。（圖／記者林敬旻攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

曾經是短髮女神...　郭雪芙「長髮還沒膩」

推薦閱讀

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

鍾明軒揪4同行發文暗諷他　「不爽被踩一腳」曝私下道歉內幕

鍾明軒揪4同行發文暗諷他　「不爽被踩一腳」曝私下道歉內幕

王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林育羣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 章若楠《難哄》爆紅！粉絲名「楠朋友」竟挨批媚男　她委屈淚崩
  2. tripleS許念慈回家開唱了！站在萬人面前　冒出熟悉台灣腔：到現在還不相信
  3. 直擊／aespa發豪語：我們可常來？　台下男粉嘶吼⋯利特驚呼：以為來到軍隊
  4. 直擊／利特放話了！林口拼盤K-FLOW：下次有Super Junior　主持藏玄機
  5. 熊仔娶回「鄉民女神」李優還將當爸！　首露面談未來
  6. 曾被酸「紅不過三年」小胖林育羣回來了！　紅到日本還不夠...現況更狂
  7. 被開價一晚2200萬！人氣AV女神曝「天價飯局」邀約　親吐婉拒內幕
  8. 《與神同行》大咖影星現台北街頭！2天走1萬8千步：來台辦快速通關
  9. 不甩瘦子開嗆...ØZI為她現身了！　大方合唱同台
  10. 劉在錫失言道歉了！街訪情侶竟問「是兒子嗎？」全場傻眼他嚇得倒地

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366