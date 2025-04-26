曾被酸「紅不過三年」小胖林育羣回來了！　紅到日本還不夠...現況更狂

記者蔡琛儀／台北報導

出道15週年的「小胖」林育羣今（26日）在台北國際會議中心開唱，一開場就帶來〈I will always love you〉、〈未來的地一站〉、〈人海中遇見你〉，讓全場觀眾全沈醉在他的美聲，台下有人對他告白「小胖你好棒」，沒想到他聽成「小胖你好胖」，瞬間讓全場噴笑。

▲小胖林育羣出道15年首開個人大型演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

39歲的林育羣當年曾是王心凌的舞者，後來因美聲備受注，他感性說：「以前被說：『是不是只會唱那首歌？』被質疑我運氣好、紅不過三年，所以剛出道很常在證明自己會唱歌。」如今林育羣也默默在歌手這行耕耘了15年，而這次演出也是他出道以來的首場大型售票演出。

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林育羣演出前受訪談到近況，表示近年都有接到一些日本演出邀約，還有上日本節目、到台北大巨蛋職棒賽事演唱，甚至事業版圖拓展到東南亞、英語系國家，非常感謝廠商照顧，更為了這次演唱會，推掉五場演出，相當用心。

▲林育羣以美聲著稱，還紅到日本。（圖／記者林敬旻攝）

出道15年，小胖卻自曝沒有買房、投資，錢都花在自己身上，包括做音樂、上課進修，也因為和家人同住，他把收入一部分拿出來做家用。

▲林育羣透露近年事業版圖已經擴展至東南亞、英語系國家。（圖／記者林敬旻攝）