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tripleS許念慈回家開唱了！站在萬人面前　冒出熟悉台灣腔：到現在還不相信

記者吳睿慈／桃園報導

由希林國際舉辦的《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》25、26日連續兩天在林口體育館舉辦，第二天找來主持人Super Junior利特獨挑大梁，女團tripleS打頭陣上台，帶來歌曲〈Generation〉揭開序幕，全場萬名觀眾尖叫聲掀頂，台灣女孩許念慈則是用著台灣腔與粉絲打招呼，略顯緊張的她，還出現狀聲詞「痾」，瞬間讓粉絲直呼「熟悉的腔調」。

▲▼tripleS二度來台開唱。（圖／希林國際提供）

▲tripleS二度來台開唱。（圖／希林國際提供）

利特繼KKBOX風雲榜後，相隔7天再度回到台灣，他26日為《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》擔任主持人，穿著一身華麗的紅色西裝現身，他深深90度鞠躬打開活動序幕，並表示自己與K-FLOW淵源極深，由於過去Super Junior都有參加過該拼盤，這次他以主持人身份再次回到台灣，感性致謝廣大粉絲的支持。

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拼盤由女團tripleS打頭陣上台，帶來歌曲〈Generation〉揭開序幕，全場萬名觀眾尖叫聲掀頂，琉然率先與粉絲打招呼：「大家覺得如何呀？繼昨天後又有很多人來到現場，現在真的好激動，你們也感到很激動嗎？」台下立刻給予歡呼聲。

台灣女孩許念慈繼S2O慶典之後，二度帶隊友來到台灣演出，她以活力十足的聲音喊著：「今天跟大家見面，我們會盡最大努力加油，大家準備好了嗎？」下一秒突然出現狀聲詞「痾痾」，她迅速找回鎮定說著：「我們會加油。」熟悉的狀聲詞逗笑粉絲。

▲▼tripleS許念慈回家開唱了！站在萬人面前　冒出熟悉台灣腔：到現在還不相信。（圖／希林國際提供）

▲tripleS許念慈（左二）回故鄉開唱了。（圖／希林國際提供）

tripleS身為南韓首個大型女團一共24位，這次派出8人出馬，琉然虧其他沒來的成員：「其他16人比我們8個不好看一點，很遺憾沒辦法跟我們一起來。」現場還有訪談，嘉味元琴音被爆是「眼淚最多」的成員，上次哭是因為看到宿舍有蒼蠅死掉，全場笑出來。

最後台灣成員許念慈感性致謝：「能站在這麼大的舞台上，我到現在還是不敢相信，希望跟前輩一樣做出帥氣的舞台，請大家繼續等我們，我們很快會再跟大家見面，這兩天很幸福，可以跟所有喜歡kpop粉絲見面，希望你們感受到不同魅力。」最後唱代表曲〈Girls Never Die〉結束舞台，許念慈下台前，還用中文叮嚀粉絲：「要去買喉糖喔，京都念慈菴。」回到家鄉開唱，話也變多了。

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