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隔25年才又有韓星出櫃！洪錫天欣慰送祝福　嘆當年：99%人詛咒我

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男團JUST B 23歲主唱BAIN日前在美國演唱會上出櫃，成為韓國第一位出櫃的男偶像，25日根據韓媒《Xportsnews》報導，作為南韓首位出櫃的藝人前輩洪錫天，受訪時直言「現在的演藝圈，竟然有後輩願意這樣公開表達，對我來說也是一個很新鮮又令人欣喜的衝擊。」

▲BAIN是JUST B的主唱。（圖／翻攝自X／JUSTB_Official）

▲BAIN是JUST B的主唱。（圖／翻攝自X／JUSTB_Official）

洪錫天在2000年成為南韓演藝圈第一位公開出櫃的藝人，雖然如今以幽默機智的形象深受大眾喜愛，但當年出櫃時，卻曾遭遇演藝圈封殺等重重困境。因此，對於日前在美國洛杉磯舉行巡演中，JUST B成員BAIN在舞台上勇敢出櫃，洪錫天以一位前輩的身分，既送上祝福，也坦言內心有著各種複雜情緒。

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這是南韓演藝圈繼洪錫天之後，25年來首次有男藝人公開出櫃，洪錫天感慨表示：「這是一件非常值得祝賀的事情」。雖然未曾與BAIN私下見過面，但他能理解對方在做出這個決定前，必然經歷了無數掙扎與思考，表示：「雖然現在的社會氛圍跟我當年決定出櫃時有些不同，但畢竟還是個年輕人，做出這樣的決定，代表他已經準備好面對自己，並且有足夠堅定的內心。」

▲洪錫天公開談出櫃25年心境。（圖／翻攝自洪錫天IG）

▲洪錫天公開談出櫃25年心境。（圖／翻攝自洪錫天IG）

洪錫天特別提到：「出櫃本身需要勇氣，但真正更需要勇氣的，是之後長期堅持下去。」他感慨道出櫃本身並不難，難的是出櫃以後承受的壓力、孤獨甚至是惡意，「我自己撐過了25年，非常辛苦」，他坦言：「2000年我公開出櫃時，感覺全國99%的人都在詛咒我，能撐到現在，付出了多少努力，不是三言兩語能說清楚的。」

雖然相較於歐美、亞洲其他如台灣等國家，南韓社會仍偏保守，但相較25年前，氛圍已有所改善，近年來推出不少描繪性少數族群的影視作品。談到未來，洪錫天透露，「如果有機會，我希望能成為能夠與他交流、分擔經驗的前輩。雖然公開場合很難深談，但如果能私下分享更多真心話就好了。」

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