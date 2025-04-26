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AKB48 Team TP日籍成員畢業了！　認：想拿到台灣居留證

記者蔡琛儀／台北報導

人氣女團AKB48 Team TP推出第9首單曲〈Team UP〉，成績相當不錯，她們去年在粉絲窩FansWorld舉辦的人氣團體比賽中，成為女團第一名，今（26日）明兩天舉辦新歌發售紀念握手會，整座華山文創園區擠滿數千粉絲，還有人昨晚就來夜排，足見他們人氣之旺。

▲▼AKB48 Team TP舉辦握手會。（圖／好言娛樂提供）

▲AKB48 Team TP今舉辦握手會，前排左一為畢業的日籍成員宮田留佳。（圖／好言娛樂提供）

今天兩名畢業的成員宮田留佳、吳騏卉也都到現場，隊長林易沄說，自從活潑的吳騏卉畢業後，目前還在尋找團內的「綜藝梗擔當」，團員立刻爆料其實張少瞳和伊品都很有綜藝喜感，更因此當眾在媒體面前「吵」起來，孟庭筠說，上週大家一起去高雄，「覺得那個張什麼瞳的蠻吵的。」張少瞳解釋：「不是吵，我是覺得大家出來玩要開心點嘛，我是氣氛組！」

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伊品立刻吐槽：「可是那時候已經（半夜）兩點了！」張少瞳又說：「不是嘛，大家還沒有要睡覺，又都不講話，整個房間死氣沈沈，還有在滑手機。」其他人反駁：「我們明明都快睡著了。」伊品說，張少瞳還一直在房內狂喊最近很紅的「露比醬」，逼團員要接力玩，「結果到兩點的時候，就沒人要回她。」結果她還是自嗨接話，還被同房室友伊品嗆：「你可以不要再講了嗎？」

▲▼AKB48 Team TP舉辦握手會。（圖／好言娛樂提供）

▲▼AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

▲▼AKB48 Team TP舉辦握手會。（圖／好言娛樂提供）

林易沄說，隔天起床看到伊品和孟庭筠兩人一臉死氣沈沈在化妝，才知道前一晚被張少瞳吵到無法入睡，此時張少瞳立刻出面解釋：「她們早起是因為有人的鬧鐘沒有關！」原來有一名團員鬧鐘設5點，時間一到，鬧鐘主人睡死，同房室友卻全部被吵醒，相當爆笑。

至於畢業成員宮田留佳和吳騏卉的未來發展，宮田留佳表示之前就有在當實況主，目前也還繼續從事這份工作，以及接商演唱動漫歌曲等，回日本的時間尚未決定，也盼望未來能夠順利取得台灣居留證；吳騏卉則說希望能往演員的路發展，表示自己目前在積極試鏡中，喊話有戲劇邀約都可以找她。

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