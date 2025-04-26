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張懷秋邀20年摯友王陽明聊人生低潮　「做兄弟」演技遭質疑：你到底行不行？

記者蕭采薇／台北報導

在Podcast節目《白日夢非常秋》的最新一集中，主持人張懷秋與孫鑠仁（大毛）邀請到好友王陽明擔任來賓，三人揭開合作電影《角頭－大橋頭》幕後的田調趣事，也在節目中分享近20年的深厚友情，王陽明暢談人生轉折與事業高低起伏，更公開將攜手推出全新籃球節目，期望推廣籃球文化，激勵年輕人勇敢追夢。

▲《白日夢非常秋》張懷秋與孫鑠仁（大毛）邀請到好友王陽明擔任來賓，三人揭開合作電影《角頭－大橋頭》幕後的田調趣事。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲《白日夢非常秋》張懷秋（右）透過電影合作進而重新深入了解王陽明（左）。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

張懷秋與王陽明相識快20年，卻因合作電影《角頭－大橋頭》才真正走近彼此，兩人從大銀幕上的搭檔變成生活中的摯友。回憶起初加入《角頭》宇宙時，張懷秋吐露，自己因為內向、話不多的個性，讓監製張威縯（宏哥）一度擔心他是否能勝任角色。

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張懷秋分享：「開拍前一週，宏哥忍不住在辦公室問我，『你到底行不行啊？你可不可以說點話啊？』因為他每次問我什麼，我都只回『喔，好』。」說到這裡，眾人忍不住笑成一團。

▲《白日夢非常秋》張懷秋與孫鑠仁（大毛）邀請到好友王陽明擔任來賓，三人揭開合作電影《角頭－大橋頭》幕後的田調趣事。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲王陽明在節目上大方分享，他的浪子人生因5年前女兒的誕生，產生重大轉變。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）
 
《角頭－大橋頭》製作人孫鑠仁（大毛）在節目中表示，「Sunny在得知懷秋加入演出後，第一時間就主動表態，一定會好好照顧他。」張懷秋直言，透過拍戲與一連串宣傳行程，他重新認識了王陽明，「Sunny是一個非常很會照顧朋友的人，他不只陪我進入角色，還親自帶我去田調。在演藝圈像他這樣願意追求『共好』的演員很難得。」

王陽明則印象深刻，有次帶著張懷秋一起去喝酒、深入體驗角色生活的場景，「當時懷秋留著長髮，穿著oversize西裝外套、白T、寬褲和皮鞋，還戴著珠珠項鍊。一群兄弟見到他超級熱情，直接將身上的金項鍊掛在他脖子上，還教他吃檳榔的訣竅。」張懷秋全程投入跟著學，笑說：「那真是超有收穫的一天！」

▲《白日夢非常秋》張懷秋與孫鑠仁（大毛）邀請到好友王陽明擔任來賓，三人揭開合作電影《角頭－大橋頭》幕後的田調趣事。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲張懷秋在節目上自曝拍攝電影《角頭－大橋頭》前的田調趣事。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）
 
王陽明出道14年來，一直被外界視為「人生勝利組」的代表人物，但自踏入演藝圈起，他便背負著眾多標籤與質疑聲浪。談起去年在電影宣傳期曾遇到的低潮與輿論壓力，他坦言：「那段時間我總是告訴大家我沒事，但每次掛掉電話之後，其實都很想哭，甚至一度覺得演藝生涯就要結束了。後來是靠著堅強的心態走過來，不管別人怎麼說，只想好好做好自己的事情。」

節目中，他也打破外界對他的刻板印象，強調自己從成年後便不再依靠家庭金援，甚至主動分擔幫助家人，「其實我爸媽給我的，是充分的愛與良好的教育環境，而不是錢。」

▲《白日夢非常秋》張懷秋與孫鑠仁（大毛）邀請到好友王陽明擔任來賓，三人揭開合作電影《角頭－大橋頭》幕後的田調趣事。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲《白日夢非常秋》節目主持人張懷秋（右）與孫鑠仁大毛（左）邀請共同好友王陽明擔任來賓。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

王陽明從小運動神經發達，學生時期便是美式足球與籃球校隊成員，是隊上唯一的亞洲球員。他回憶當年的住校生活，「每天清晨5點起床練球，365天全年無休，常常被教練操到吐，才被允許休息。」

那段球場生活鍛鍊出他的堅韌性格與價值觀，從年少時在球場上的碰撞磨練，到進入演藝圈後一路跌撞，再到創立品牌EMC、經營運動經紀公司，他笑稱：「生命就像一盒巧克力，你永遠也不會知道你將拿到什麼。計畫永遠趕不上變化！」因此，他習慣以逆向思考的方式做決策，從結果回推行動方案。如今他更簽下籃壇新星馬建豪，親自陪伴每個歷程階段，並積極投入籃球相關產業與人才培育。

▲《白日夢非常秋》張懷秋與孫鑠仁（大毛）邀請到好友王陽明擔任來賓，三人揭開合作電影《角頭－大橋頭》幕後的田調趣事。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲張懷秋（右）與王陽明相識快20年，卻因合作電影《角頭－大橋頭》才真正走近彼此。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）
 
張懷秋與王陽明，兩位天蠍座個性迥異，一個內斂一個外向，卻因共同的目標而緊密合作。兩人不約而同提到：「人生其實很少會有Second chance（第二次機會），一旦遇到，就要用盡全力去抓住。」王陽明也分享，30歲後他決心走向健康生活，5年前女兒Katiya的誕生，讓他的人生重心產生轉變。他表示：「以前是浪子，但現在的我，所做的很多努力都是為了下一代，希望有一天女兒能對我說，『爸爸你做得很棒』，那時我才會覺得自己真正成功了。」兩人共同希望，未來能透過籃球節目《白日夢籃球隊》鼓勵年輕人勇敢挑戰極限，也讓更多人看到籃球運動背後的堅持與不屈精神。

 

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