澎恰恰欠2億「擺攤賣地瓜」求生　無預警現身寧夏夜市

記者葉文正／台北報導

三立電視與華視再度攜手出擊，這次更跨海合作，聯手馬來西亞無線電視台「八度空間」，推出美食實境節目《我們這一攤2》。節目結合台灣夜市文化與國際交流概念，帶領觀眾走入一場笑中帶淚、充滿人情味的美食冒險旅程。五位人氣攤主苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰與蔡凡熙再度集結，奔走全台十大知名夜市，親自挑戰擺攤任務，從備料、料理、吆喝到收攤，全程親力親為。節目最後將票選出兩道最具代表性的夜市人氣料理，遠征馬來西亞與當地民眾展開文化與味蕾的交流，將台灣小吃的魅力帶向國際舞台。

▲澎恰恰無預警現身。（圖／三立提供）

本週播出內容迎來《我們這一攤2》台灣的最終擺攤戰，地點選在北部人潮最多的「寧夏夜市」。攤主們推出雙主打料理「經典大腸蚵仔麵線」與由胡宇威創意研發的「手工麵線蝦餅」。為了呈現最道地的風味，五位攤主特地前往傳統麵線師傅家中學習手工製作技藝。禾浩辰主動承擔「洗大腸」這項困難任務，親手處理每個細節。由於這次有賣手工麵線蝦餅，要先製作蝦滑，他透露自己的「體質祕密」，「我只要吃蝦嘴巴就會腫，但蚌殼卻沒事，連聞到蝦漿味都怕！」這也讓他對蝦餅的製作又怕又期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，本集還有驚喜助陣，就是歌后李翊君難得參與實境節目，不僅與攤主們一同出勤擺攤，更時不時開嗓演唱炒熱現場氣氛。苗可麗打趣說：「有李翊君在，這一攤絕對人氣滿滿！」李翊君則幽默回應：「今天我只負責唱歌和喊『麵線來囉』，其他交給你們啦！」而在備料時現場也充滿了暖心時刻。

▲現場座無虛席。（圖／三立提供）

藝人澎恰恰則突襲探班，親手送上豆花慰勞辛苦的攤主們，還主動捲起袖子幫忙，被大家直呼「最暖前輩」。當晚，寧夏夜市現場排隊人龍綿延數十公尺，李翊君見狀立刻拿起大聲公維持秩序，高喊：「美食值得等待！」更令人感動的是，蔡昌憲的老婆特別帶著兩個孩子來探班，三人突如其來現身攤位前，讓蔡昌憲抱著小孩賣力吆喝，他對著鏡頭開心喊話：「這次就靠你們幫爸爸撐場啦！」

▲蔡昌憲與愛兒。（圖／三立提供）

首次參加實境節目的李翊君，這次全程參與讓所有人都十分興奮。她表示，自己平時鮮少有機會逛夜市，「並不是因為明星身分，而是工作時間太不固定，常常連吃飯都沒辦法準時，更別說有時間逛街。」她透露，幸好女兒愛逛夜市，每次都會幫媽媽外帶回家，尤其是新奇創意料理，「每次吃到都會驚呼：怎麼又有新花樣！」她笑說，自己從早上七點就投入拍攝，原本以為會撐不住，沒想到看到大家那麼認真，即便擺攤不是本業，卻連每個小細節都如此用心，「真的有被大家感動到。」而她也透露，自己在洗碗時不小心刮傷流了血。