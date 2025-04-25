木村拓哉接下華為代言！　日媒犀利分析「恐影響女兒光希星路」

記者劉宛欣／綜合報導

日劇天王木村拓哉近日再度成為話題焦點，於東京澀谷公開了為中國大陸品牌華為（HUAWEI）拍攝的代言廣告，這次代言在日本引起兩極反應，有日媒就直指，此舉恐怕將間接影響到女兒木村光希在國際影視圈的發展。

▲木村拓哉代言華為引發討論。（圖／翻攝自木村拓哉微博）

根據《日刊現代》報導，木村拓哉去年主演的電影《摘星廚神•巴黎夢》雖創下不俗的票房，但前傑尼斯事務所創辦人喜多川的風波尚未完全平息，加上品牌方的審慎評估，因此他在日本本土的廣告邀約仍受到影響不見增長，有知情人坦言：「由於日本國內對木村的形象仍抱持保留態度，轉而拓展華語圈市場，其實也是不得不的選擇。」

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然而，木村接下華為代言一事，在美中貿易戰背景下，仍引來部分廣告界人士質疑是否考慮周全。尤其華為2019年就被美國列入貿易黑名單，如今川普已經重返白宮，讓這次代言更加遭質疑，恐落入「政治操作」的風險。

▲木村光希近來想積極進軍國際。（圖／翻攝自木村光希Instagram）

另一方面，木村拓哉女兒木村光希近期主演改編自韓漫的電影《女神降臨》表現獲好評，但票房未如預期亮眼，作為製作人的母親工藤靜香積極推動女兒進軍國際，但媒體分析，因光希的父親代言具有政治敏感性的品牌，恐使好萊塢製片人有所顧慮。《日刊現代》更批判「木村拓哉可別因為代言華為，斷送女兒星途」。