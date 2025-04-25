2600萬粉絲波神無預警刪光　唯一引退作上架

記者葉文正／台北報導

擁有E級傲人上圍、素有「大馬波神」之稱蕭佩兒（MsPuiyi），昨（24）日深夜無預警跟粉絲宣布，自己全面刪除OnlyFans帳戶內所有影音和照片內容，讓粉絲再也無法觀看。消息一出引發網路熱議。不少網友留言祝她新生活愉快，也有人坦言早已將作品收藏留念。在MsPuiyi主動下架所有過往作品之際，唯一能見證她最終身影的，就是SWAG獨家釋出的引退三部曲。

▲MsPuiyi無預警刪光影片照片。（圖／SWAG提供）

SWAG先前祭出2千萬天價簽下MsPuiyi，獨家推出她的「超大尺度引退三部曲」，作為她的成人圈告別作。這三部內容將在SWAG平台全球獨家播出，堪稱AV圈最具話題的告別儀式。

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▲MsPuiyi本來作風就大膽。（圖／SWAG提供）

MsPuiyi是東南亞第一位登上美國閣樓雜誌（Penthouse）封面的女星。IG 坐擁超過 2,600萬粉絲，在星馬及歐美的網路人氣甚至輾壓 NBA 魔獸霍華德，更被馬來西亞雜誌評選為「國內百大性感女性」之一。

▲MsPuiyi即將引退。（圖／SWAG提供）

自2022年底正式告別成人圈後，MsPuiyi隨即與SWAG合作拍攝引退作，內容尺度突破以往，象徵她從AV時代的華麗謝幕。SWAG平台也強調，這是對她個人職涯的致敬，更是平台精選內容的代表作之一，更是全球唯一能見證這段歷史的指定平台。