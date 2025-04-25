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陳慧琳52歲了！　神級凍齡近照曝光...同場演員也看呆：她都沒變

記者蔡琛儀／台北報導

邁入出道30週年，52歲的陳慧琳宣布將於7月在紅館舉辦八場演唱會，同時推出全新感恩單曲〈鳴謝你而不想說後悔〉，想藉此歌向多年來支持她的歌迷致謝，邀來新生代唱作人林家謙作曲，Oscar填詞。歌曲靈感來自2002年「最愛演唱會」結尾歌詞，由合作導演Sheng提議開發全新創作概念，陳慧琳笑說：「他說完，我就覺得不錯！」

▲▼陳慧琳30週年音樂感恩企劃《鳴謝你而不想說後悔》。（圖／Star Talent Limited提供）

▲▼陳慧琳推新歌〈鳴謝你而不想說後悔〉。（圖／Star Talent Limited提供）

▲▼陳慧琳30週年音樂感恩企劃《鳴謝你而不想說後悔》。（圖／Star Talent Limited提供）

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MV圍繞歌手與歌迷間相互扶持的故事，找來龔慈恩與廖子妤演出，林家謙也驚喜客串歌手角色。陳慧琳透露，廖子妤飾演她的歌迷，從小寫信傾訴煩惱，她則回信鼓勵；多年後，對方再度遇上人生低潮，又向她求助，展現歌迷與偶像間長年的連結，雖然陳慧琳在MV中的戲份不多，卻透過這樣的設定展現出她對粉絲始終如一的溫暖回應。

對於與陳慧琳合作，廖子妤感到榮幸，也回憶青春：「我從中學就知道她，看《薰衣草》特別被她吸引。」她坦言當年受台灣音樂影響較深，但仍非常喜歡陳慧琳的國語歌，如〈再見北極雪〉和〈記事本〉。雖未在MV中與偶像對戲，廖子妤仍大讚陳慧琳保養得宜，「她好像都沒變過。」更說她平常演出的角色多有距離感，但從訪問中看見她私下的「傻大姐」性格，覺得這樣堅韌又可愛的女性最值得學習。

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