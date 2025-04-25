劉雨柔挺六月孕肚現身　男友變溫柔要求兩件事否則不依

記者葉文正／台北報導

37歲女星劉雨柔和球星男友胡凱翔交往2年，今年1月宣布懷孕，目前懷胎6個月的她今天錄東森超視命理綜藝節目《美人餐桌》，她透露預產期在7或8月，除了孕肚明顯，身材沒有太大變化，她透露兩人目前還未登記，等生完女兒再說，但她對男友有2個要求，「沒有生孩子順便登記的，求婚的儀式感要有，婚禮也一定會辦」，但男友至今尚未求婚。

▲劉雨柔預產期在暑假。（圖／讀者提供）

劉雨柔表示，懷孕前3個月，孕吐相當嚴重，「上個月想吃的東西，這個月聞到味道就想吐。」目前她進入穩定期，但想吃的食物也每天都在變化，「我昨晚11、12點突然想吃雞蛋糕，半夜買不到，老公只好去便利商店買杯子蛋糕讓我解饞」，她說2人沒吵架，她也沒有孕婦的負面情緒。

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▲劉雨柔稱讚男友變好爸爸。（圖／讀者提供）

至於2人何時登記？劉雨柔說：「以小孩為主，現在先幫女兒想名字、辦戶口為優先，等生完孩子後再辦登記。」但她要求他2件事，「求婚該有的儀式感一定要有，沒有登記小孩戶口、順便登記的，那種感覺很差，我需要驚喜，」

▲劉雨柔和胡凱翔感情漸入佳境。（圖／翻攝自臉書）

談到婚禮籌備，劉雨柔也說：「雖然辦婚禮很麻煩，但該做的還是要做」，至於她想順產或剖腹產？「看到時侯看醫生和孩子情況做決定」。她稱讚男友胡凱翔如今完全變了一個人，以前他除了打籃球，就是吃喝玩樂，也沒想過結婚，「現在他每天會料理三餐，打掃家裡，還會推掉應酬，是個女兒傻瓜，也是個邁向100分的好爸爸，像他今天去比賽之前，還送我來上通告。」