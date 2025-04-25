正妹漫畫家曬前任後宮照「釣出1女發聲」　織織急上火線反擊了

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和賴賴分手，結束16年感情的她平時除了會把過往感情生活畫進漫畫，也常透過社群回覆網友發布的感情類貼文。最近她就在Threads公開一張前任後宮照，畫面曝光後立刻掀起討論，照片中的其中一名女子更跳出來發聲。為此，織織回擊了。

▲織織、賴賴分手兩年。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

透過織織分享的合照可見到，她和當時還在交往的賴賴及4位女生朋友一起出門跨年，如今在分手後翻出這張照片，讓她忍不住開酸：「都快看不懂是後宮照還是什麼了嘻。」貼文及照片曝光後不只掀起討論，甚至還有網友留言問道「每個女的都跟賴賴有一腿嗎？」為此，織織也現身回覆，表示沒有那麼誇張，「只是至少都是有意圖的對象。」

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▲織織曬前任後宮照，釣出1女發聲。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

值得一提的是，一名遊戲女實況主稍早在Threads上發文標記織織，透露自己出現在對方公開的後宮照中，一早就收到許多訊息及截圖，讓她相當困擾，甚至不滿地向織織喊話：「妳要爆料可不可以不要爆一半？有怎樣的到底是照片裡的誰？或是誰們？妳就講出來呀，不要搞得好像一張照片裡所有人都是後宮，這樣沒事的人不就很冤？」

▲織織將過往感情生活畫進漫畫。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

該實況主強調自己無涉爆料所指的戀情關係，並要大家別問她誰是後宮，「至少不會是我，因為我從來都不是男方的目標之一。照片裡除了某個人我知道之外，其他的我真的不清楚，可能意有所指的女方是最清楚的吧。」貼文曝光後，意外釣出織織本人親自回覆：「蛤？你怎麼會覺得你不是目標之一啊？」