瘦子開嗆「ØZI勾二嫂」後首露面！ 　網瘋猜吳卓源…他3句話霸氣回應

記者蔡琛儀／台北報導

金曲天團「頑童MJ116」推出新專輯《OSG》，新歌〈無袂煞〉因瘦子在歌曲中提到「他不拜關二哥，ozi他只勾二嫂」，引起極大討論，網友也瘋猜是在影射ØZI與吳卓源，以及瘦子表哥的感情事，今（25日）瘦子出席手機品牌代言記者會，被問到此事，霸氣表示：「我為什麼要回應，就是歌啊，想講的都在歌裡。」

▲▼瘦子穿上俐落的灰色西裝帥氣現身。（圖／記者李毓康攝）

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對於引發外界討論和猜測，瘦子說，自己發完歌就出國工作，也知道有人在討論，「這是頑童第一首歌，我覺得就希望拉出一些態度出來。」表示：「有時候創作就是要刺激一點，有什麼想法就把它講出來。」並說這首歌自己很喜歡，也希望大家會喜歡。至於其他相關問題，品牌公關也出面阻擋，瘦子則苦笑替品牌求情，希望大家手下留情，又被問到手機是否打得出ØZI的「Ø」字，瘦子轉而讚賞手機防塵功能很好，健身房自拍影片很方便。

瘦子身為人氣男神，結婚生女後事業運更是持續走高，目前手上共有6個代言，他分享大女兒已經很會走路，但看到小女兒討抱抱，也會跟著衝上來，讓他過著「左擁右抱」的生活，還因此抱小孩抱到罹患肌腱炎，兩隻手抱小孩，那老婆怎麼辦？瘦子幽默說：「老婆從後面熊抱啊，大家自己找飯吃。」

▲瘦子對於新歌不願回應太多內容。（圖／記者李毓康攝）

此外，他和所屬的頑童MJ116更將在7月於台北小巨蛋舉辦4場演唱會，也是頑童睽違6年合體，他直呼有票房壓力，「大家可以記得來我們演唱會，前兩個月就在動，畢竟真的太久（沒唱），想盡辦法要給大家不一樣的東西。」至於嘉賓還沒討論到，但可能會有，「有點補償心態，因為真的太久沒開演唱會。」