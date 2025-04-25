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黃鐙輝、阿翔、馬國畢組團出征世壯運　隊名「我們都愛短今」參戰

記者蕭采薇／台北報導

萬眾矚目的2025雙北世界壯年運動會（世壯運）進入倒數階段，為了這場四年一度的國際體育盛事，包括黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董、梅賢治等多位熱愛棒球的男藝人，早已組成了「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊，熱情報名參賽。

▲黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董、梅賢治等多位熱愛棒球的男藝人，組成「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊。（圖／民視提供）

▲黃鐙輝、阿Ben等多位熱愛棒球的男藝人，組成「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊。（圖／民視提供）

屆時預計將吸引來自全球超過3萬名運動好手齊聚雙北，在35項運動項目中一較高下。這股運動風潮也吹進了演藝圈，阿翔透露隊名的由來相當有趣，「其實我們在一年前就報名了，那時候剛好遇到周思齊前輩的引退戰，他在引退感言中說了一句非常經典的名言，『我們都愛短今』！當時大家就想說世壯運主要是認英文隊名，中文隊名可以自由發揮，就覺得這個名字好玩又押韻！」

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▲黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董、梅賢治等多位熱愛棒球的男藝人，組成「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊。（圖／民視提供）

▲男藝人組成「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊，將參加今年世壯運。（圖／民視提供）

沒想到這個充滿趣味的隊名，竟意外促成了一段藝人與運動員之間的暖心互動。阿翔表示，為了讓隊名更有意義，他特別訪問了中華職棒啦啦隊女神短今。短今得知藝人朋友們將她的名字融入隊名中，感到非常榮幸，並大方表示：「很謝謝大家把隊名融入我的名字，讓我備感榮幸！我也希望閃亮之星球隊可以一路過關斬將，打進冠軍賽，到時候我一定會到場邊為他們加油！」女神的力挺，無疑為「閃亮之星」隊注入了一劑強心針。

▲短今專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲「中信兄弟」Passion Sisters的短今，是現今啦啦隊女神之一。（圖／記者林敬旻攝）

同樣對世壯運充滿期待的馬國畢則強調，這次世壯運在亞洲地區，台灣是第一個獲得主辦權的國家，意義非凡。「我希望大家能夠多多支持台灣的選手，為台灣加油！我相信到時候在場邊聽到熱情的加油聲，地主優勢一定會展現出來，台灣的選手一定會有優異的表現！」他也貼心向大家介紹，世壯運的棒球項目每場比賽時間為90分鐘，「閃亮之星」隊擁有24名成員，相信透過輪番上陣，體力絕對不是問題。

▲黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董、梅賢治等多位熱愛棒球的男藝人，組成「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊。（圖／民視提供）

▲包括阿Ben、馬國畢、阿翔等藝人，將參加世壯運。（圖／民視提供）

當天沒有參與練球的黃鐙輝，也透過經紀人透露，因為藝人朋友們平時工作繁忙，只能在拍戲或錄影的空檔抓緊時間進行團隊練習。「為了強化球隊的戰力，打擊練習是絕對不可少的！他因為自己工作很多，希望在比賽前還能透過不斷的練習培養團隊默契，同時也能鍛鍊體力，以最佳狀態迎接世壯運的挑戰。」民視這次轉播2025雙北世壯運，賽事期間每天上、下午都有賽事播出。

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世壯運, 黃鐙輝, 阿翔, 馬國畢

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