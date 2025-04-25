2026再度參選？　于美人點出關鍵　回應呂秋遠私生子傳聞

記者葉文正／台北報導

東森電視《美人飯桌》今天舉行開播前記者會，主持人于美人身著大紅套裝，並請來金環太子會之金媽祖與玉媽祖到現場祈福，不過之前曾參選中正萬華區立委的于美人，也被問到未來參選意願，她則表示：「目前不再考慮範圍，我不懷念過去，也不怕將來，只怕辜負現在。」並回應了呂秋遠的私生子新聞。

▲于美人再開新節目。（圖／記者李毓康攝）

許久未開新節目，于美人也提到《美人飯桌》終於開播的心情：「這個對我來講是比較不同的節目，有星座與命理專家、諮商師等，談八字風水新的組合，用新的語言跟現在的自己，去認識了解自己，創造更好的未來。」

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▲于美人與節目各位老師。（圖／記者李毓康攝）

于美人說這次跟過去主持不同感受是，在餐桌上邊吃邊聊，一天要吃四次，還有兩次放飯，不過體重是女生一生的課題，餐桌上面的不是道具，都是非常好吃的餐點。

▲于美人說目前對參選不考慮。（圖／記者李毓康攝）

于美人坦承很久沒回東森，自從跟沈玉琳節目結束就沒回來，但覺得上次節目收視好，觀眾對我是熟悉的。至於桃花？于美人也說專家說她2027年才會有，不然明天開始醞釀也可以，畢竟姣好皮囊多，可愛幽默靈魂難找，目前沒有人追。」但不排除閃婚。

于美人說，不懷念過去，也不怕將來，只怕辜負現在，如今先把節目做好，最近在忙課程安排，希望把之前積累的功夫(中文)整理好，想要線上開課。至於2026是否會出來選舉？她說現在不考慮，絕不辜負現在。

至於呂秋遠的私生子新聞？她說不清楚，「上他節目是談《孔雀東南飛》， 沒有關注這個新聞。」