鄭中基離婚爆2大內幕！住豪宅「贍養費只月給8000」與妻鬧上法院

記者陳芊秀／綜合報導

香港歌手鄭中基日前驚傳婚變，更現身家事法庭引發外界關注。而他與主播妻子余思敏（Sammie）再爆離婚內幕，傳出雙方決定離婚，因贍養費每月給8000港幣（約台幣3.3萬元），金額太低結果鬧上法院。

▲鄭中基與妻子余思敏傳離婚鬧上法院。（圖／翻攝自鄭中基臉書）

據《香港01》報導，鄭中基每月僅願意支付贍養費8000港幣，引發余思敏強烈不滿，認為該金額根本不足以負擔孩子的學費、興趣班與日常開支，雙方因此對簿公堂。而他的父親鄭東漢曾是唱片業界高層，本人還有「太子基」稱號，住在香港知名豪宅陽明山莊，外界對他僅願付8000元贍養費一事感到疑惑。對此律師陸偉雄分析，鄭中基現身家事法庭，雖難以斷定具體原因，但可推斷一定與婚姻爭議有關，通常是就離婚理由、子女撫養權或贍養費金額未能達成共識才會進入司法程序。若雙方事前已達成共識且無爭議，則有機會獲法院豁免出席家事法庭，但即使如此，離婚仍須經法院頒令，方能在法律上正式成立。

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▲港媒曝鄭中基住在香港豪宅，月僅願支付8000港幣贍養費，被妻子嫌金額太低。（圖／記者周宸亘攝）

此外，鄭中基離婚前，發聲明與經紀人何慶湘結束合作，接著前往美國戒酒，但傳出聲明是由妻子余思敏代筆，去美國治療亦非他本意，而且對戒酒療程缺乏信心，也不願放棄經營的網上平台「機動電視台」。還有知情人士爆料，他與何慶湘私下仍有往來，女方已轉職到電影公司工作，雙方疑似假裝分開，其實藕斷絲連，令余思敏難以容忍，導致夫妻倆溝通完全中斷。

▲鄭中基曾發聲明稱經紀人何慶湘離職，傳出聲明當初是妻子余思敏代筆。（圖／翻攝自IG）