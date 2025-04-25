記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）出道多年，主持經驗豐富，但節目《小姐不熙娣》最近請來她合作過的搭檔梁赫群時，被對方當面直指是「最令人髮指、最駭人聽聞」的工作夥伴，原因是目睹她在化妝間的真面目後，對方曾心想「這是可以免費看的嗎」。

▲▼梁赫群目睹過Sandy「最令人髮指、最駭人聽聞」的私下真面目。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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梁赫群與Sandy曾短暫合作主持《2分之一強》，兩人當時共用一間化妝室，有次吃便當時，未料吃到一半，他突然發現女方正在衣服外面套上另一件衣服，本以為髮型師要幫忙修剪頭髮，仔細看才發現「那是圍兜兜」！

▲梁赫群吃到一半驚覺Sandy在套另一件衣服。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



原來Sandy是擔心食物會沾到衣服，但目睹這一幕的梁赫群完全不敢相信，「我就覺得怎麼可能一個大人會這樣？又不是說我兒子那種年紀我就覺得合理，都已經長得大成這樣的一個人！而且她也到外國念過書，應該是很獨立自主的一個人。」

▲梁赫群不敢相信Sandy還在穿圍兜兜。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



對此，Sandy大方拿出其中一件綠色圍兜兜，「我還有3套」，當場直接穿上身給大家看，「這是服裝師的最愛，你forever都不會滴到」，真性情逗樂現場所有人。

▲▼Sandy當場穿上其中一件圍兜兜。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

