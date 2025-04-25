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誰抽到Switch 2就絕交！《咒術迴戰》五條悟聲優拋震撼彈…朋友認了

記者陳芊秀／綜合報導

任天堂新主機Switch 2將於6月5日開賣，並採取抽選販售的方式，光是日本就有220萬參加抽選，結果於昨日（24）發表，一度造成官網當機。而《咒術迴戰》五條悟聲優中村悠一為Switch 2擔任廣告配音，有這般淵源也沒能抽到，發文宣布「誰抽到就絕交」，結果真的有聲優好友抽到了，留言串吸引網友朝聖！

▲▼Switch 2採取抽選販售，日本有220萬人參加抽選，連任天堂御用聲優中村悠一都落選。（圖／翻攝自X）

▲任天堂Switch 2採取抽選販售，日本有220萬人參加抽選，連任天堂廣告御用聲優中村悠一都落選。（圖／翻攝自X）

中村悠一資歷深厚，配音角色包括《咒術迴戰》五條悟、《我的英雄學院》霍克斯、《藍色監獄》士道龍聖以及《葬送的芙莉蓮》贊恩等。而任天堂旗下無數遊戲廣告，以及Switch 2的宣傳廣告片，全由他擔任配音，更被視為任天堂御用聲優，不過Switch 2抽選販售，他卻無緣抽中，日網留言「可見任天堂是公平的」。

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▲▼Switch 2採取抽選販售，日本有220萬人參加抽選，連任天堂御用聲優中村悠一都落選。（圖／翻攝自X）

▲中村悠一曬落選截圖。（圖／翻攝自X）

曬出落選截圖的中村悠一，接著PO文宣布「抽中的人就絕交」，不料人氣聲優竹達彩奈留言「請不要跟我絕交！」他回「欸？」同時秒曬封鎖截圖。接著男星山田裕貴留一個笑哭表情符號，他追問「欸？（抽到還是沒抽到）」對方即回「落選啦笑」，他為此表示「真朋友」。而竹達彩奈的聲優老公梶裕貴留言來問「我還安全嗎？」他則沒有回應，網友輪番解讀「太太抽到了所以出局了」、「你太太有所以接近出局了」、「太太真是好運氣啊」。

▲▼中村悠一宣布：「總之誰抽中就絕交，先這樣。」（圖／翻攝自X）

▲中村悠一宣布：「總之誰抽中就絕交，先這樣。」（圖／翻攝自X）

▲▼Switch 2採取抽選販售，日本有220萬人參加抽選，連任天堂御用聲優中村悠一都落選。（圖／翻攝自X）

▲聲優竹達彩奈「請不要跟我絕交！」暗示抽中了，中村悠一曬出封鎖截圖。（圖／翻攝自X）

▲▼Switch 2採取抽選販售，日本有220萬人參加抽選，連任天堂御用聲優中村悠一都落選。（圖／翻攝自X）

▲竹達彩奈老公梶裕貴問「我還安全嗎？」中村悠一沒有回應。（圖／翻攝自X）

▲▼Switch 2採取抽選販售，日本有220萬人參加抽選，連任天堂御用聲優中村悠一都落選。（圖／翻攝自X）

▲山田裕貴表示沒抽到，中村悠一回應「真朋友」。（圖／翻攝自X）

根據日網統計，抽中Switch 2的名人，還有曬抽中截圖的聲優高野麻里佳、帆瀨雄一、「《星之卡比》之父」櫻井政博等人，而《鬼滅之刃》花江夏樹、安元洋貴等人紛紛表示沒抽到，與中村悠一「還是朋友」。

▲▼聲優高野麻里佳曬截圖透露抽中了。（圖／翻攝自X）

▲聲優高野麻里佳曬截圖透露抽中了。（圖／翻攝自X）

▲▼聲優花江夏樹表示沒抽到買Switch 2，加入中村悠一行列。（圖／翻攝自X）

▲聲優花江夏樹表示沒抽到買Switch 2，加入中村悠一行列。（圖／翻攝自X）

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