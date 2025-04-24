ATEEZ迎7週年曝重磅喜訊　「神曲、演唱會精華都在這」台灣粉絲看得到

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團ATEEZ風靡全球，在迎來出道七週年前夕，隆重推出首部紀實演唱會電影，本片完整收錄團體多首經典歌曲，包括氣勢磅礴的〈WONDERLAND (Symphony No.9 “From The Wonderland")〉、節奏強烈的〈Crazy Form〉、人氣代表作〈Say My Name〉與〈Guerrilla〉，並呈現多場精彩絕倫的團體與個人舞台，讓觀眾近距離感受八位成員的獨特魅力與音樂爆發力，台灣歌迷也能看得到。

▲ATEEZ出道迎來7週年前夕，推出首部紀實演唱會電影。（圖／采昌國際多媒體提供）



ATEEZ由HONGJOONG（弘中）、SEONGHWA（星化）、YUNHO（潤浩）、YEOSANG（呂尚）、SAN（傘）、MINGI（旼琦）、WOOYOUNG（友榮）、JONGHO（鍾浩）組成，自2018年10月出道以來便以獨特世界觀與震撼舞台迅速竄紅，他們2024年憑藉《GOLDEN HOUR : Part.2》再度登頂Billboard 200專輯榜，延續2023年《THE WORLD EP.FIN : WILL》的冠軍佳績。除了連續六張作品打入Billboard 200前十名、創下連續五張百萬銷量迷你專輯紀錄，ATEEZ更成為首支在一年內三度挺進英國專輯榜TOP 5的K-POP男團，並於2024年登上COACHELLA舞台，寫下K-POP歷史新頁。

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本部紀實演唱會電影可讓粉絲透過2D版本享受最經典、純粹的劇院視聽體驗，亦可選擇270度環景畫面包覆、宛如置身舞台中央震撼視角的ScreenX版本，或進階體驗結合動感座椅與水霧、風效等多種環境特效的4DX版本，開啟全感官沉浸體驗，ATEEZ的舞台魅力將在大銀幕淋漓盡現，為粉絲獻上視覺、聽覺全面爆發的極致盛宴！

▲ATEEZ紀實演唱會電影在台上映。（圖／采昌國際多媒體提供）



此次演唱會電影由全球頂尖沉浸式影像技術公司「CJ 4DPLEX」製作。執行長Jun Bang表示：「將ATEEZ的演唱會帶進電影院，是我們持續擴展影院敘事可能性的又一例證。透過ScreenX與4DX放映技術，觀眾可身歷其境地感受現場演出的能量。」本片不僅是一次演唱會回顧，更是一場從炙熱舞台、震撼燈光到心跳與淚水的感官盛宴，專為ATINY（官方粉絲名）精心打造，5月9日在台上映。