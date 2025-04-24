韓流偶像破尺度參演BL！組成「天菜足球隊」　冰塊盒腹肌鍛鍊過程曝光

記者吳睿慈／綜合報導

BL韓劇《全偶像足球隊》由GagaOOLala台灣獨播，找來新人小生朴鐘勳與曾參演KBS電視台古裝大戲《婚禮大捷》的新銳男演員高德元主演CP，以及前男團TAN成員李財準加盟參演，劇裡大露白皙肌肉好身材，滿滿誠意絕對讓劇迷看得過癮。

▲▼高德元、朴鐘勳主演《全偶像足球隊》，偶像住進迷弟宿舍。（圖／GagaOOLala提供）

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《全偶像足球隊》講述一個屢敗的足球隊被娛樂公司買下，老闆以經營偶像男團的方針，只保留高顏值球員，並安排醜聞纏身的過氣明星安插進球隊培訓，藉話題組成新型態的美男足球隊，期望不只幫助球隊重獲關注，也幫助旗下藝人東山再起。

巧的是，劇中的球員主角私下其實是這位過氣明星安的頭號粉絲，不只房間貼滿海報、還加入付費粉絲社團。他與自己愛慕的大明星成為球隊夥伴，要如何隱藏粉絲身分、化解衝突，甚至壓抑愛意，將帶來滿滿緊張刺激的情節，更多衝突與火辣互動將在球員更衣間一一爆發！

▲《全偶像足球隊》還找來前男團TAN成員李財準參演。（圖／GagaOOLala提供）



幾位球員大汗淋灕的鍛鍊過程，讓劇迷眼睛吃飽冰淇淋，劇組更找來千萬觀看BL網劇《CITYBOY_LOG》人氣班底黃允濟、​林正圭，以及前男團TAN成員李財準等人參演配角群，「全偶像」帥氣臉蛋與白皙肌肉好身材在劇中嶄露無遺，更多資訊敬請鎖定GagaOOLala官方網站與社群專頁。