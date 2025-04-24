接棒Hello Kitty！　女團「幻藍小熊」超狂創舉曝光

▲ GENBLUE幻藍小熊出席台北貓空纜車代言記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

近來赴韓國出道闖出好成績的台灣女團「GENBLUE」幻藍小熊挾高人氣，接下2025貓纜代言行銷台北觀光，化身最美導覽員的她們齊邀海內外粉絲一起搭著「小熊彩繪列車」一起「體驗貓空、享受生活」之餘，並以Z世代角度視野帶領大家玩遍全台北，昨（23日）盛大舉辦記者會，這也是繼Hello Kitty凱蒂貓及吉祥物「貓空小精靈」後，成為貓空纜車首位「真人」代言人。

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▲▼ GENBLUE幻藍小熊累積接下5支代言。（圖／記者黃克翔攝）



她們日前親赴貓空拍攝廣告，搭配單曲「ACT LIKE THAT」充滿青春活力，沿途造訪有名的茶屋、大嗑小吃，也勾起小時候跟著爸媽搭捷運去動物園、玩貓空的回憶，由於整趟大吃大喝，難得破戒的她們各自胖了1公斤，立刻展開甩油計畫。此外，她們也推出專屬淡水信義線的GENBLUE幻藍小熊彩繪列車，且會登上6月28、29日在兒童新樂園舉辦的「星動樂園-K-pop狂歡音樂祭活動」。

GENBLUE緊接著將飛到泰國、馬來西亞及香港宣傳，累計接下飲料、服飾、保養品、香水、貓纜5支代言，吸金超過8位數，隊長XXIN豪氣許願：「我們要努力成為航空公司的代言人或是機場大使，期望承載著大家的盼望，飛到世界各地去表演，讓GENBLUE名揚海外！」

