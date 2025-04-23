破尺度變身援交妹！　西野七瀨情緒極限崩潰：像被掏空了

▲ 高橋文哉（左）與西野七瀨（右）首度合作就展現絕佳默契。（圖／采昌國際多媒體提供）



記者翁子涵／台北報導

改編日本文壇最高榮耀「直木賞」感人小說的《少年與狗》，將在25日上映，集結新生代人氣演員高橋文哉，以及前「乃木坂46」超人氣成員西野七瀨攜手主演，其中西野七瀨這回在《少年與狗》大膽顛覆過往形象，挑戰詮釋在援交俱樂部工作的援交少女。這個角色不僅背負沉重過往，還隱藏不為人知的秘密，直到遇見流浪狗「多聞」，才逐漸找回那個被自己遺忘的「真正自我」，也成為西野在演藝生涯中最具突破性的挑戰。

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▲西野七瀨演出援交少女，拍攝首日就挑戰高情緒戲。（圖／采昌國際多媒體提供）

據悉，西野七瀨在開拍首日就要詮釋情緒崩潰的戲碼，壓力之大讓她直言：「當時還對角色不夠熟悉，就得馬上進入一場非常沉重的戲，內心其實非常不安，而且情緒必須在瞬間拉到極限，拍完當下整個人都像被掏空了一樣。」然而，這個挑戰卻也讓她從中獲得前所未有的成長與觸動：「我一直在想像這個女孩的情感狀態，試著把那些難以言喻的情緒具象化，每天都懷著愉快的心情去面對。」這也讓跟她共同演出的高橋文哉大讚：「她是對角色非常認真、誠懇的演員，能與她一同演出，是我莫大的榮幸。」

高橋文哉這次挑戰飾演為犯罪集團擔任逃逸駕駛的「車手」，展開一段與流浪狗「多聞」命運交會的動人旅程。高橋談到角色「和正」時表示：「因為故事背景設定在一個殘酷世界，所以我希望和正是個天真且容易親近的角色，我在劇本中特別注意這點。」他並坦言首度閱讀原著時，就認為吸引力極強、讓人得以沉浸在世界觀當中：「隨著和正的旅程一步步展開，遇見各種人，我心中也不斷浮現『接下來會發生什麼？』的期待感。那份沉浸感，電影也完整呈現了出來。」

2人透過本片首度合作，雖然初見彼此帶點試探，但年齡差距完全不成問題，很快就在拍攝現場展現自然默契，尤其片中一幕「為狗吵架」橋段，更是充滿火花與笑料，不僅讓觀眾會心一笑，也讓導演瀨瀨敬久直呼：「高橋完美詮釋了我心中那種『可愛又迷人』的氣質。」製作人平野隆也盛讚西野的表現：「這會是西野七瀨演藝生涯的代表作。」

