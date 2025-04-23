白冰冰子弟兵也酒後誤事　賴慧如婚宴上發飆情緒失控

記者葉文正／台北報導

民視八點檔女星賴慧如與國標舞老師劉家銘本月13日補辦婚宴，演藝圈大咖雲集，只是一場婚禮卻引發不少風波，除了爆出白冰冰位子不滿意提前走人、八點檔女星苗真喝醉，飆罵黃少谷偷包包差點報警，但又有在場人士爆料，白冰冰旗下的子弟兵歌手陳思瑋，疑似婚禮喝太嗨酒醉情緒失控，對此白冰冰也做出回應。

▲白冰冰要旗下歌手深自檢討。（圖／長興影視）

白冰冰的弟子陳思瑋長期在《超級冰冰秀》擔任固定班底，高亢的嗓音令觀眾印象深刻，當天也跟著白冰冰受邀賴慧如的婚禮，雖然白冰冰因趕場提前走人，但他仍繼續留下來吃喜宴，只是不知道是不是前陣子爺爺過世，傷痛還沒走出來，他幾杯酒喝下肚趴在桌上，旁邊沒人可以照料，還讓婚宴會館的人，拍照問「他是誰」。

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▲陳思瑋提過小時候就被霸凌，右為白冰冰。（圖／長興影視）

婚宴會館的工作人員當時上前詢問是不是要叫太太還是朋友來接，沒想到已婚的陳思瑋還在現場大吼：「我沒有老婆，我的老婆？我有老婆嗎？」行徑令人疑惑，也令人懷疑是不是已經結束婚姻關係。

▲陳思瑋已婚。（圖／長興影視）

對此白冰冰也在臉書回應：「很遺憾！一對新人的喜宴，衍生好多風波！旗下歌手陳思瑋在喜宴中不懂得克制，竟然喝醉了！還好同事郭忠祐及其經紀人趕快幫他叫了uber，平安到家！」

白冰冰也不護短表示：「這次風波，公司會嚴厲告誡，適當處置！讓他好好反省！冰冰姐勸他，莫忘初衷，既然喜歡唱歌，就要懂得公眾人物需要負的責任，必須懂得做一個社會上的好榜樣。因為冰冰姐甚為自律，更希望所有一起打拼的歌手們，切勿失態、失誤。這幾天他已經在家裡閉門思過，讓大家擔心了，真是抱歉。」