恭喜Ailee結婚了！現場照激美　《單身即地獄》崔時訓：心臟快爆炸

記者劉宜庭／綜合報導

南韓鐵肺女王Ailee（에일리）結婚了！她2024年3月認愛企業家崔時訓，男方曾上《單身即地獄》，小倆口於20日在首爾舉行婚禮，現場氛圍溫馨又有愛，羨煞眾人。

▲Ailee、崔時訓20日於首爾舉行婚禮。（圖／翻攝自Ailee、崔時訓IG）

婚禮順利落幕後，崔時訓回憶當下形容的激動情緒，「那真的是夢幻的一天。遠遠看著新娘進場時，心臟幾乎要爆炸了。」他回憶道：「看到美麗的新娘走向我時，眼淚差點掉下來。一天過得飛快，天氣也非常好，真心感謝所有到場的朋友們，我會永遠記住這份感激。」

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▲Ailee、崔時訓20日於首爾舉行婚禮。（圖／翻攝自崔時訓IG）



崔時訓也不忘向老婆告白：「我最愛的妻子李藝珍，我們的愛情故事將永遠延續，今天又記錄下了一個美麗的篇章。」同一天，Ailee也發文：「在眾多賓客的祝福下，我們舉行了婚禮。感謝前來祝賀的雙方家庭、同事、朋友，還有在遠方支持的粉絲。」她補充道：「希望未來我們能像現在一樣，相互依賴、無私地相愛，成為美好的夫妻，會努力幸福地生活。」

Ailee與崔時訓於20日在首爾江南區舉行了婚禮，兩人早在去年8月便已完成結婚登記，成為法定夫妻。