坂口健太郎要來台灣了！　6月降臨見面會「票價福利一次看」

▲ 日本男星坂口健太郎在亞洲享有高人氣。（圖／翻攝自SHOW OFFICE臉書）



記者翁子涵／台北報導

日本男星坂口健太郎在亞洲享有高人氣，他近來因與南韓女星李世榮合作影集《愛過之後來臨的》，人氣再翻漲，掀起熱烈討論，日前他才親自到南韓宣傳，如今也終於宣布將來台舉辦見面會，預計6月6日在LEGACY TERA登場。

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▲ 日本男星坂口健太郎6月將來台舉辦見面會。（圖／翻攝自SHOW OFFICE臉書）



坂口健太郎今年2月就曾因受邀精品活動而來台，那次也是他繼2018年來台宣傳電影後，睽違近7年再度來台，而主辦單位今（23日）也宣布坂口健太郎將在6月6日於南港的Legacy TERA，舉辦「KENTARO SAKAGUCHI ASIA TOUR FAN MEETING 2025 in TAIPEI」，屆時他將近距離現身粉絲面前，勢必掀起暴動。

不過他日前到南韓舉辦見面會時，由於票價比2023年的貴了將近一倍，加上活動時長僅90分鐘，引來不少網友吐槽，這次台北場的票價則是分為VVIP區台幣5,680、 VIP區台幣4,280、GA區台幣3,280。門票於5月4日全台 7-11 ibon 機台開賣。

