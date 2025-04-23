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Queen主唱前女友拍賣他大量遺物　妹氣炸斥巨資買回

英國已故搖滾傳奇、皇后樂隊主唱佛萊迪（Freddie Mercury）的珍貴個人物品在去年於蘇富比拍賣。（圖／達志／美聯社）

▲英國已故搖滾傳奇、皇后合唱團主唱佛萊迪（Freddie Mercury）的珍貴個人物品在去年於蘇富比拍賣。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國已故搖滾傳奇、皇后合唱團（Queen）主唱佛萊迪（Freddie Mercury）的珍貴個人物品在去年於蘇富比拍賣，雖引起全球粉絲關注與競投，但卻在其家族中引發紛爭，其妹妹克什米拉（Kashmira Bulsara）據傳因不忍見哥哥的遺物散落各地，憤而匿名斥資逾300萬英鎊悄然購回部分拍品。

根據外媒報導，這場名為《Freddie Mercury: A World of His Own》的拍賣活動，由佛萊迪的摯友及前未婚妻瑪麗奧斯汀（Mary Austin）發起，總共拍出1406件物品，總價高達4000萬英鎊。瑪麗表示拍賣是她「為人生畫下句點」的重要決定，並強調部分收益將捐贈給水星鳳凰信託基金會及艾爾頓強愛滋病基金會。

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然而據英媒報導，現年73歲的克什米拉無法接受佛萊迪的重要遺物公開販售，決定與兒子賈馬爾祖克（Jamal Zook）以及私人助理共同策劃，透過匿名競標將部分具有深厚情感意義的物品奪回家族之中。

知情人士透露，克什米拉在拍賣前與親信進行一場私人預展，篩選心儀拍品，並於拍賣當天全程透過電話指導助理出價競投。由於預留了可觀預算，即使價格高於估值，她仍堅定出手，最終對成果表示滿意。

克什米拉競得的拍品包括價值45萬7200英鎊、為佛萊迪39歲生日所製的軍裝風格夾克；一件曾出現在《These Are The Days Of Our Lives》MV中的貓咪背心，售價13萬9700英鎊；以及一台Wurlitzer Model 850點唱機，售價40萬6400英鎊。她亦成功購得《Killer Queen》歌詞的手寫草稿，成交價為27萬9400英鎊。其他競得物品還包括一盞由佛萊迪親手改裝的燈飾（22,860英鎊），及一件Nike運動衫（40,640英鎊）等。

儘管瑪麗強調出售遺物是一種「勇敢的放手」，但克什米拉對哥哥珍藏流散四方感到悲傷與憤怒。她的代表婉拒對拍賣進一步評論，而瑪麗方面截至截稿時亦未作回應。

佛萊迪墨裘瑞本名法魯克布爾薩拉（Farrokh Bulsara），1991年因愛滋病去世，享年45歲。他與瑪麗於1969年相識並展開戀情，雖後來分手，但兩人始終維持深厚友誼。佛萊迪曾為她創作經典情歌《Love Of My Life》，其遺囑更將半數財產及其倫敦肯辛頓的花園別墅留給她。

拍賣前吸引逾14萬名觀眾參與展覽，競標者來自超過50個國家，總競標次數高達41800次，顯示佛萊迪無論離世多久，仍深受全球樂迷熱愛與懷念。

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