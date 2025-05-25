ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹

記者吳睿慈／綜合報導

南韓燒腦益智節目《惡魔的計謀2》於近日收播，嘉賓鄭泫揆（鄭賢奎）拿下冠軍，但他的態度與結隊模式卻引發一連串問題，如今在韓國被炎上，近日又出現一名幕後工作人員爆料，他一整天表情都很不好，明顯是不想參與活動，下班時天諾幫他撐著傘，他卻走得很快，絲毫沒顧慮到天諾的速度，人設全崩塌，引起更多網友不爽。

▲▼泫揆人設全毀！《惡魔2》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹。（圖／翻攝自泫揆IG）

▲泫揆出演《惡魔的計謀2》但負評居多。（圖／翻攝自泫揆IG）

鄭泫揆本是因參加《換乘戀愛》打開知名度，他與嘉賓海恩促成良緣，但兩人近期頻傳分手，怎料，他在《惡魔的計謀2》的表現又被炎上，先是酸KAIST數學系的隊友崔玹準「你會算數嗎」、「這是用十進制算的對吧？」語氣過於自傲引起不滿，他雖後來在IG上道歉，並表示兩人私下已經解開誤會，但該片段仍引起不小風波。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《惡魔2》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹。（圖／翻攝自theqoo）

▲《惡魔2》工作人員IG狠酸「鄭泫揆整天表情差，擺明不想幹」。（圖／翻攝自theqoo）

而鄭泫揆因破解隱藏任務遭到針對，尹邵熙突然跳車幫他，讓網友看得滿頭霧水，兩人被酸「根本在拍《換乘戀愛》」。如今，就連工作人員也遭到挖出，一名幕後人士在IG指名道姓暗酸：「鄭泫揆一整天表情都很不好，太明顯不想幹。」批評鄭泫揆耍大牌。

泫揆人設全毀！《惡魔2》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹。（圖／翻攝自theqoo）

▲還有網友挖出天諾當晚幫泫揆撐傘，但泫揆自顧自地走很快，絲毫不體貼後方幫他撐傘的天諾。（圖／翻攝自theqoo）

不僅如此，網路更瘋傳著《惡魔的計謀2》嘉賓們參加完活動後，大家各自撐傘，但天諾卻高舉著傘幫泫揆，生怕對方淋雨，卻幾乎沒撐到自己，引起網友砲轟「泫揆沒手嗎」、「一起撐傘，但泫揆都不配合對方的步伐，自己走那麼快幹嘛」、「好沒禮貌」，泫揆人設在韓國全毀，引起熱議。

分享給朋友：

追蹤我們：

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

推薦閱讀

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

華語片等10年！舒淇、易烊千璽《狂野時代》坎城奪獎　趙又廷台下掉淚

華語片等10年！舒淇、易烊千璽《狂野時代》坎城奪獎　趙又廷台下掉淚

啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

當年網路查不到他名字　如今站上千人舞台開唱：我曾幻想無數次

當年網路查不到他名字　如今站上千人舞台開唱：我曾幻想無數次

「把城哥趕下《全民星攻略》了嗎」！蔡尚樺被問接棒…高EQ回答了

「把城哥趕下《全民星攻略》了嗎」！蔡尚樺被問接棒…高EQ回答了

蔡阿嘎健康亮紅燈！　突發暈眩「整個家都在晃」：一天都沒好

蔡阿嘎健康亮紅燈！　突發暈眩「整個家都在晃」：一天都沒好

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹

泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹

直擊／j-hope話講一半神秘笑了！　重磅預告「BTS全員退伍」：會有好消息

直擊／j-hope話講一半神秘笑了！　重磅預告「BTS全員退伍」：會有好消息

川普控賀錦麗「買通巨星助選」　碧昂絲反擊：連機票都自己出

川普控賀錦麗「買通巨星助選」　碧昂絲反擊：連機票都自己出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

華語片等10年！舒淇、易烊千璽《狂野時代》坎城奪獎　趙又廷台下掉淚

啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

當年網路查不到他名字　如今站上千人舞台開唱：我曾幻想無數次

「把城哥趕下《全民星攻略》了嗎」！蔡尚樺被問接棒…高EQ回答了

蔡阿嘎健康亮紅燈！　突發暈眩「整個家都在晃」：一天都沒好

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

泫揆, 惡魔的計謀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 廉世彬、禹洙漢下雨應援超敬業！　「服裝突出狀況」熊霓出手救援
  2. 懷孕求歡「阿Ben說不行就不行」！徐小可產檢求證…醫生解答真相了
  3. 林志玲坎城返家「幫兒子準備超狂驚喜」！本體照曝 網讚爆：太厲害
  4. 賈永婕「站上美國MLB」開球！　球衣印上TAIWAN字樣：我人生高光時刻
  5. 「把城哥趕下《全民星攻略》了嗎」！蔡尚樺被問接棒…高EQ回答了
  6. 泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹
  7. 打破坎城影展「一片不二獎」慣例！導演：以為重播畫面
  8. 啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光
  9. 小孟老師／5月25日星座運勢　獅子伴侶超順從、魔羯被告白
  10. 認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366