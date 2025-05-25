泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹

記者吳睿慈／綜合報導

南韓燒腦益智節目《惡魔的計謀2》於近日收播，嘉賓鄭泫揆（鄭賢奎）拿下冠軍，但他的態度與結隊模式卻引發一連串問題，如今在韓國被炎上，近日又出現一名幕後工作人員爆料，他一整天表情都很不好，明顯是不想參與活動，下班時天諾幫他撐著傘，他卻走得很快，絲毫沒顧慮到天諾的速度，人設全崩塌，引起更多網友不爽。

▲泫揆出演《惡魔的計謀2》但負評居多。（圖／翻攝自泫揆IG）



鄭泫揆本是因參加《換乘戀愛》打開知名度，他與嘉賓海恩促成良緣，但兩人近期頻傳分手，怎料，他在《惡魔的計謀2》的表現又被炎上，先是酸KAIST數學系的隊友崔玹準「你會算數嗎」、「這是用十進制算的對吧？」語氣過於自傲引起不滿，他雖後來在IG上道歉，並表示兩人私下已經解開誤會，但該片段仍引起不小風波。

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▲《惡魔2》工作人員IG狠酸「鄭泫揆整天表情差，擺明不想幹」。（圖／翻攝自theqoo）



而鄭泫揆因破解隱藏任務遭到針對，尹邵熙突然跳車幫他，讓網友看得滿頭霧水，兩人被酸「根本在拍《換乘戀愛》」。如今，就連工作人員也遭到挖出，一名幕後人士在IG指名道姓暗酸：「鄭泫揆一整天表情都很不好，太明顯不想幹。」批評鄭泫揆耍大牌。

▲還有網友挖出天諾當晚幫泫揆撐傘，但泫揆自顧自地走很快，絲毫不體貼後方幫他撐傘的天諾。（圖／翻攝自theqoo）



不僅如此，網路更瘋傳著《惡魔的計謀2》嘉賓們參加完活動後，大家各自撐傘，但天諾卻高舉著傘幫泫揆，生怕對方淋雨，卻幾乎沒撐到自己，引起網友砲轟「泫揆沒手嗎」、「一起撐傘，但泫揆都不配合對方的步伐，自己走那麼快幹嘛」、「好沒禮貌」，泫揆人設在韓國全毀，引起熱議。