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羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

記者蔡宜芳／綜合報導

鼓手兼歌手羅小白是街頭藝人出身，2020年初與io樂團前貝斯手「SHO」簡瑞松結婚，目前育有一女一子。她23日透露自己在當媽後，粉絲專頁追蹤數一路從輝煌的109萬到即將跌破百萬，曾被建議「別再發小孩」，但她卻堅持不換，直言「沒有孩子的話，那我還剩下什麼」。

外送用▲▼羅小白當媽粉絲狂掉9萬！被勸「別再發小孩」吐實情。（圖／翻攝自Facebook／羅小白S.white）

▲羅小白目前已是兩個孩子的媽。（圖／翻攝自Facebook／羅小白S.white）

羅小白感慨地說，從素人到網紅再到藝人，這一路走來充滿挑戰與機遇，而她認為自己最幸運的地方在於剛好碰到網路社群的崛起。她提到，自己的粉絲專頁曾在短短三、四年內突破百萬讚數，最高時達到109萬，但隨後進入了一段停滯期，「這段時間我的街頭演出變少了，我一直在嘗試任何其他的可能性，但也默默的失去了原本和大家最深的連結。」

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在2020年結婚、生子後，羅小白透露，她的粉絲數急速下降至103萬，不過這也在她的預期之內。直到現在，她成為了兩個孩子的媽、從簽約藝人變成獨立經營，必須面對現實的各種不足和生活成本，「就在2025年5月，曾經輝煌的109萬粉絲專頁，到了這個月回到了100萬，到下個月可能就剩不到100萬了。」

▲▼羅小白當媽粉絲狂掉9萬！被勸「別再發小孩」吐實情。（圖／翻攝自Facebook／羅小白S.white）

▲羅小白在20歲時便取得13張街頭藝人證照。（圖／翻攝自Facebook／羅小白S.white）

羅小白坦言，自己內心感到有點複雜，但也覺得「這是應該的」，因為過去大家支持的是在街頭上那個熱血努力的女孩，「如今那位女孩沒有那麼常在街頭上了，即便現在有了但她似乎在做一樣的事，而且她也不是女孩了，已經為人父母了。」

羅小白說，曾有一位專業人士建議她不要一直曬孩子，因為會模糊自己的定位和焦點。但她認為，孩子是自己目前生命中最重要的存在，「我一天24小時都和孩子黏在一起，如果我的分享裡沒有孩子的話，那我還剩下什麼？而且說真的…我現在一個禮拜能有15分鐘摸到鼓我就很感恩了。」

▲▼羅小白當媽粉絲狂掉9萬！被勸「別再發小孩」吐實情。（圖／翻攝自Facebook／羅小白S.white）

▲羅小白透露曾有人勸她別再發小孩。（圖／翻攝自Facebook／羅小白S.white）

最後，羅小白也向粉絲分享了未來的計劃，她將專注於三大方向，包括演藝相關、親子生活以及商業合作，「謝謝過去大家陪伴我一起成長茁壯，謝謝你們成就了我、給我機會，讓我可以在這個產業持續活著。接下來我會持續努力飛翔，不浪費你們曾經的關注和支持，持續做相信自己獨特的羅小白。」

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