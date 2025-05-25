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許富凱經典歌連飆致敬台語！　董事長樂團許願為江蕙寫歌

▲▼許富凱為活動演出多首經典曲目。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲許富凱為活動演出多首經典曲目。（圖／新視紀整合行銷提供）

記者翁子涵／台北報導

2025桃園閩南文化節即將在6月登場，從4月起推出「台語歌ê音樂人生｣前導活動，結合特展、講唱會和演唱會，前導壓軸「傳唱台語經典歌曲演唱會」今（25日）下午在中壢藝術館音樂廳隆重登場，吸引千名跨世代樂迷到場支持，許富凱、董事長樂團、文香、劉福助、「小鳳飛飛」方寧、陳隨意等歌手接力演出，為活動增添星光。

▲董事長樂團鼓勵年輕人多用台語創作。（圖／新視紀整合行銷提供）

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▲董事長樂團鼓勵年輕人多用台語創作。（圖／新視紀整合行銷提供）

許富凱重新詮釋江蕙〈家後〉、黃乙玲〈無字的情批〉、洪榮宏〈一隻小雨傘〉、李茂山〈今夜又擱塊落雨〉等經典名曲，希望透過演唱經典歌可以勾起台下所有朋友的回憶，許富凱說台語是自己的母語，雖然小時候學唱台語歌，多少有一些抗拒，但到長大之後，發現台語歌有這麼多美好的韻味，「也是臺灣所有人的音樂回憶，想把台語歌唱好也成為自己的一生使命。」

董事長樂團以搖滾風演繹致敬羅大佑經典台語歌曲〈火車〉，主唱吉董表示羅大佑是影響他創作最深的搖滾歌手，批判的文字及不斷創作的精神，很值得年輕樂團學習，董事長樂團鼓勵年輕音樂人創作台語歌，而且要多聽、多講、多看，就可以增加台語的詞彙，他們也許願未來有機會能為二姐江蕙寫歌，尤其是聽到她準備再開演唱會，就表示還有機會達成夢想，「一生能寫一首歌給二姐唱，寫台語歌才了無遺憾。」

陳隨意首次攜手桃園市國樂團，運用笛、笙、琵琶、揚琴、大提琴等不同樂器堆疊，演繹鄧雨賢四大名作，他表示這些都是小時候爸爸工作時用匣式卡帶播放一整天且伴隨著他長大的歌，陳隨意聊到郭大誠老師是影響他很深的人，兩人曾在錄影節目合作歌曲〈糊塗總舖師〉，錄影當天老師早早就抵達攝影棚，空檔時間對稿時看到老師手裡拿著演唱超過半輩子的歌詞，上面用原子筆做了滿滿的記號，就算當日錄影到半夜凌晨，高齡80多歲的老師都沒有露出一絲疲憊感，讓他由衷佩服郭老師的敬業精神跟態度。

方寧表示今天在鳳飛飛的故鄉演唱臺灣歌謠，有很特別的情愫，身為鳳姐的歌迷，期待傳承給更多的朋友世代相傳，讓美麗的作品不容斷層。方寧坦言「小鳳飛飛」的稱號讓她承受很多外在的壓力跟批評，但她知道「鳳飛飛」這名字是獨一無二，她個人也很非常尊敬崇拜鳳姐，希望自己演唱鳳姐的歌曲時，能與想念她的歌迷朋友，透過歌曲再次感受鳳姐的溫暖。
 

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許富凱, 董事長樂團, 文香, 劉福助, 方寧, 陳隨意

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