啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

記者許逸群／台北報導

17LIVE自2024年啟動豎屏劇計畫，今（25日）公布第一季壓軸原創豎屏劇《2：22》正式上線，由「我在娛樂」負責人陳慶宇擔任監製，新銳導演楊惠閔擔任編導，未來更推出日語版進軍日本。值得一提的是，人氣啦啦隊女神陳波波在劇中展現驚人演技，讓導演讚不絕口！

▲驚悚豎屏劇《2：22》劇照。（圖／17LIVE提供 ）

驚悚豎屏劇《2：22》由新銳導演楊惠閔執導，畢業於中山大學劇場藝術系，從演員身分跨導演再到編劇，擅長融合奇幻與寫實，風格強烈鮮明。曾獲得多項肯定的楊惠閔首次挑戰豎屏劇，她說：「把橫向世界旋轉90度，連做夢都在練習畫面轉成直的。」而靈感都源自於她超愛鬼片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲啦啦隊女神陳波波殺進驚悚片。（圖／17LIVE提供 ）

中信兄弟人氣啦啦隊女神陳波波，以甜美與健康性感形象深受喜愛，首次跨足豎屏劇演出，在《2：22》中飾演氣場強烈的表姊，情緒張力十足。導演楊惠閔讚她情緒爆發力驚人，表現超出預期，拍攝時常常需要穿性感睡衣狂奔，因為「身材太好」多次拍到胸罩而因此重來！

拍攝地點位於台北一棟荒廢醫院，陰森籠罩，化妝師開拍前連夜夢見「千萬別坐木製的椅子」，夢境竟然與片場一模一樣，宛如預知未來，開機當天在現場看見椅子出現，嚇得她連忙避開。而剪接師曾祈惟在深夜剪輯時檔案頻當機，唯有白天可以順利工作，各種巧合巧各都讓人背脊發涼。

▲驚悚豎屏劇《2：22》正式海報。（圖／17LIVE提供 ）

除了陳波波與衣喬外，17LIVE主播泱泱Debby、阿鈞AGin、采ㄦAnna、温千仱、小凱蒂Kiki等，都是首次挑戰驚悚演技。泱泱Debby飾神秘房東太太，角色挑戰聲線與氣場，感謝導演給予耐心指導。