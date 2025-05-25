小甜甜布蘭妮「搭飛機點菸」驚動警方逮人！離譜理由曝　嗆空姐羞辱人

▲「流行公主」小甜甜布蘭妮在飛機上抽菸。（合成圖／達志／美聯社、翻攝自Instagram／@britneyspears）

紅極一時的「流行公主」（Princess of Pop）小甜甜布蘭妮（Britney Spears）日前在30000英尺高空的飛機上做出危險舉動，違反聯邦航空法規，導致航班降落時遭警方攔截約談，事後她首度公開回應了。

據UNILAD的報導，這位43歲的爭議性歌手22日從墨西哥卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）度假搭機返家，不過當航班降落在洛杉磯國際機場（LAX）時，她因在機上的不當行為遭到洛杉磯警方嚴厲訓誡。

據悉，布蘭妮當時在美國和墨西哥運營的美國航空公司「JetSuiteX, Inc.」的航班上點燃香菸，此舉違反美國聯邦航空法規。自2000年起，所有從美國起飛或抵達美國的商業航班均全面禁菸，電子煙亦在禁止之列。

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這位出生於密西西比州、現居加州千橡市（Thousand Oaks）的歌手事後坦承，她之所以在機上抽菸，部分原因是她「人生第一次」喝伏特加。

她在當地時間深夜透過Instagram發文：「昨天的我，其實超級搞笑。坦白說那是我第一次喝伏特加，當時覺得自己超機智， 我當時想：哇靠這到底是什麼神奇飲料，整個人清醒又聰明，然後就超想來根菸，朋友把菸塞進我嘴裡還幫我點火，我就以為：哦～原來這班飛機可以抽菸啊！」

「真心向被冒犯的人道歉，不過空服員本來就會把我安排在機尾。我當下還以為官員們是來歡迎我的，心想：哇～我好特別！從來沒去過國際機場呢！」

布蘭妮繼續寫道：「難道我很紅嗎？就因為我抽了根菸，空服員居然叫來官員！這樣羞辱人也太超過，但我一登機她就看我不順眼！前20分鐘機上根本沒別人，我想站起來她卻硬要我坐好！她盯著我坐下的樣子超詭異！我也不喜歡她幫我繫安全帶時侵犯我的私人空間！」

對此，洛杉磯國際機場警方向TMZ證實布蘭妮的確有記錄在案，並表示是由海關人員對布蘭妮發出警告。UNILAD已聯繫布蘭妮的團隊及JSX航空置評，但截至發稿前仍無回應。

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