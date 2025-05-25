林憶蓮北京「躺平」開唱！　見台下1幕激動淚崩

▲ 林憶蓮暌違9年重返北京工人體育場開唱。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

林憶蓮暌違9年昨晚（24日）重返北京工人體育場，舉辦「迴響Resonance」巡演，林憶蓮〈一呼…一吸〉的空靈歌聲在夜空響起，幾秒後身著銀色光纖華服的她躺在巨大機械圓盤緩緩升起，隨後一首極高難度的〈柿子〉點燃全場，她的高音有如利刃撕破穹頂，情感層層推進，全場歌迷在此刻的震撼現場中屏息聆聽。

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▲▼ 演出過程中林憶蓮數次動容落淚。（圖／索尼音樂提供）



也許是現場的呐喊支持太過熱烈，演出過程中林憶蓮數次動容落淚，而鏡頭掃過台下跨越三代觀眾共同大合唱的動人臉龐更是印證了林憶蓮音樂超越時代的感染力，當〈至少還有你〉的旋律響起，數萬人揮舞著螢光棒大聲合唱，將工體化作一片湧動的星海，光影和聲浪交織成新工體限定的「聲光詩篇」，而緊接其後的〈歸零〉，更是展現出林憶蓮的極致唱功，將現場氛圍推向了頂點。



對於北京，林憶蓮有著特別的感情和記憶，演出前一天在社交媒體發文回憶關於多年前在北京生活的回憶，「喜歡水餃，尤其喜歡北京的水餃，總覺得有點兒特別。」在演出中一向惜字如金的Sandy當晚對北京的歌迷說：「距離上次來到北京已經是九年前了，回到北京有一種很特別的感覺，我對北京其實是有點偏心的，我覺得這是一個可以讓我活的自在，做自己的城市。想說的其實都在音樂裏面，希望你們喜歡。當你失落迷失的時候希望你們記住今天晚上，記住你們並不孤單，有我的音樂陪著你們。」



演出尾聲，林憶蓮以一身白衣白褲的幹練極簡造型返場，帶來本輪巡演首次演唱的〈影子情人〉〈枯榮〉和〈誘惑的街〉等驚喜曲目，為這場時空之旅畫下句點。

