納豆終於娶回依依！今舉辦婚禮「席開50桌」　阿Ken擔任主持人、賓客名單曝

記者孟育民／台北報導

納豆與依依交往8年修成正果，去年12月登記結婚，婚禮將在今（25日）晚上6點寒舍艾美酒店舉辦，席開50桌。婚禮並無伴郎伴娘，而好友阿Ken更將擔任婚禮主持人，賓客名單包括侯友宜市長、王偉忠、于美人、陶晶瑩、李李仁、黃路梓茵、安心亞等人，眾星雲集！

▲納豆、依依今天舉辦婚禮。（圖／經紀公司提供）

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事實上，兩人婚禮走隨性風格，並無特定要求，依依先前受訪表示：「辦婚禮比想像中難，我們對婚宴的的想法就是越低俗越好，希望賓主盡歡、不要太拘謹，大家盡情玩，越好笑越好。」





▲納豆、依依婚禮一切都走簡單路線，希望賓客玩得盡興。（圖／中天綜合台提供）

兩人的愛情故事，讓眾人見證何謂愛情，納豆先前因腦中風走過鬼門關，依依始終不離不棄，陪伴他度過復健之路，直至重返主持崗位。納豆在求婚時對依依說：「依依，我的命是妳幫我撿回來的，所以不管妳今天答案是什麼，我都會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳。今天是11月20日，是依依，愛你的日子。請問阿鼻，妳願意嫁給我嗎？」當時一席話逼哭依依，依依點頭答應，如今回頭再看依舊讓人動容。想看更多婚禮現場，《ETtoday星光雲》晚上六點也會同步直播，一起見證兩人幸福！