周潤發、梁朝偉世紀同框！　杜琪峯70大壽「3影帝來了」勾回憶殺

記者陳芊秀／綜合報導

香港名導杜琪峯昨日（22）迎接70大壽，在中環一家餐廳舉辦生日宴，多位影壇巨星前來祝賀。出席的明星包括周潤發、梁朝偉、劉嘉玲、鄭秀文、黃秋生、張耀揚和林雪等，場面宛如電影頒獎禮。其中周潤發與梁朝偉、劉嘉玲3人難得同框，令網友激動喊「金三角！新紮師兄續集！」

▲周潤發、梁朝偉、劉嘉玲世紀同框。（圖／翻攝自微博）

劉嘉玲在社群平台分享了她與梁朝偉及杜琪峯夫婦的合照，獻上生日祝福，文中寫道「相識四十載，由電視劇《鹿鼎記》結緣，生日快樂杜Sir！」原來杜琪峯最早從香港TVB演員訓練班開始入行，後來轉任幕後，曾擔任梁朝偉、劉德華1984年版港劇《鹿鼎記》編導，後來眾人相繼轉戰影壇，又打造出電影《無間道》經典之作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲杜琪峯70大壽辦生日宴，劉嘉玲、梁朝偉前來祝賀。（圖／翻攝自微博）

▲劉嘉玲曬與周潤發合照。（圖／翻攝自微博）

此外，金馬影帝黃秋生也在臉書上發文，與張耀揚、林雪碰杯，PO文「鎗火兄弟，江湖再見。」回憶起1999年杜琪峯經典作品《鎗火》，令網友幽默地回應合照「為什麼這張照片會自帶音樂」、「耳邊背景音樂響起」。

▲黃秋生同框張耀揚、林雪。（圖／翻攝自臉書）