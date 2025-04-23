「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

▲昆娜在2023年加入「味全龍」成為「小龍女」一員，但與同隊隊員談戀愛的風聲不脛而走。（圖／翻攝自昆娜IG）

圖文／鏡週刊

除了網路留言，本刊其實也有收到爆料信，暗指昆娜先是加入富邦悍將成為Fubon Angels，然後跑去結婚生子，接著回歸啦啦隊圈，最近到了味全龍隊當「小龍女」，並且棒籃雙棲，歷經過職籃臺北台新戰神啦啦隊，現在則換當「慕獅女孩」，隸屬新竹御嵿攻城獅隊的啦啦隊。

不過昆娜主要被指名爆料「與（味全龍）隊內球員阿嘎（張祐嘉）在一起」，目前婚姻狀態則是成謎。社群上湧現不少討論，如「光鮮亮麗的背後卻是這樣」、「當事人只覺得是她的感情事，少多管閒事」、「沒有做虧心事就不用擔心被講話」等評論。

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▲網路上出現不具名的爆料，讓昆娜與張祐嘉的名字成為熱門的搜尋關鍵字組合。（圖／翻攝自Threads）

當時有個帳號率先爆料與昆娜有關的消息，而她恰巧關閉了IG留言功能，將Threads設為不公開，並透過另一個Threads私密帳號追蹤爆料者。整段期間昆娜也始終未對「結婚生子」一事做出公開否認，因此相關八卦逐漸擴大。

▲之前昆娜去釜山旅遊並且留下紀念照片，與爆料中提到她有去韓國相吻合。（圖／翻攝自昆娜IG）





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